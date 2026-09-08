Festival Résurgence X : spectacle – match d’improvisation théâtrale Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré
dimanche 1 novembre 2026 · Avenue Pierre et Andrée Delbos · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X : spectacle – match d’improvisation théâtrale
Avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 16:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Pour la troisième année consécutive, la CLIT (Compagnie Lotoise d'Improvisation Théâtrale) s’inspire de la thématique du festival Résurgence et rencontre une autre équipe d'improvisateurs pour un match d’impro sur le thème : "l'intérêt général et la démocratie"
Pour la troisième année consécutive, la CLIT (Compagnie Lotoise d'Improvisation Théâtrale) s’inspire de la thématique du festival Résurgence et rencontre une autre équipe d'improvisateurs pour un match d’impro sur le thème : "l'intérêt général et la démocratie". Sous le regard de l'arbitre, aussi incisif que pédagogique, et celui du maître de cérémonie très chic et bienveillant… que le match commence !
Sur réservation
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Avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
For the third consecutive year, CLIT (Compagnie Lotoise d'Improvisation Théâtrale) draws inspiration from the theme of the Résurgence festival and teams up with another group of improvisers for an improv match on the theme: “Public Interest and Democracy”
L’événement Festival Résurgence X : spectacle – match d’improvisation théâtrale Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne
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