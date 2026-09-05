Informations pratiques

Floirac

Festival Résurgence X : table ronde – Chose publique , le collectif comme moyen de résistance

La Cantou Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Chose publique, chose collective ! Face à l’accélération de nos vies, faire collectif devient un acte de résistance ultime qui nous reconnecte au réel mais qui requiert des efforts : pour s’écouter, partager, observer et expérimente

Sur réservation

Chose publique, chose collective ! Face à l’accélération de nos vies, faire collectif devient un acte de résistance ultime qui nous reconnecte au réel mais qui requiert des efforts : pour s’écouter, partager, observer et expérimente

Sur réservation

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La Cantou Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Public matters, collective matters! In the face of the accelerating pace of our lives, coming together as a collective becomes an ultimate act of resistance that reconnects us to reality—but it requires effort: to listen to one another, share, observe, and experience

By reservation

L’événement Festival Résurgence X : table ronde – Chose publique , le collectif comme moyen de résistance Floirac a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT46