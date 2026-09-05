Festival Résurgence X : table ronde – Chose publique , le collectif comme moyen de résistance Floirac
mercredi 21 octobre 2026 · Floirac
Informations pratiques
Floirac
Festival Résurgence X : table ronde – Chose publique , le collectif comme moyen de résistance
La Cantou Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 18:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Chose publique, chose collective ! Face à l’accélération de nos vies, faire collectif devient un acte de résistance ultime qui nous reconnecte au réel mais qui requiert des efforts : pour s’écouter, partager, observer et expérimente
Sur réservation
Chose publique, chose collective ! Face à l’accélération de nos vies, faire collectif devient un acte de résistance ultime qui nous reconnecte au réel mais qui requiert des efforts : pour s’écouter, partager, observer et expérimente
Sur réservation
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La Cantou Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
Public matters, collective matters! In the face of the accelerating pace of our lives, coming together as a collective becomes an ultimate act of resistance that reconnects us to reality—but it requires effort: to listen to one another, share, observe, and experience
By reservation
L’événement Festival Résurgence X : table ronde – Chose publique , le collectif comme moyen de résistance Floirac a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT46
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