Informations pratiques

Tauriac

Festival Résurgence X : visite du chantier de restauration écologique de la couasne de Cabrette

Les borgnes de Magnol Tauriac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:30:00

fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez un chantier exceptionnel sur la Dordogne : dans le cadre du programme LIFE Dordogne, le SMDMCA restaure un bras mort en voie de fermeture

Découvrez un chantier exceptionnel sur la Dordogne : dans le cadre du programme LIFE Dordogne, le SMDMCA restaure un bras mort en voie de fermeture. Observez la nature reprendre ses droits !

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Sur réservation

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Les borgnes de Magnol Tauriac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 32 27 38

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English :

Discover an exceptional project on the Dordogne River: as part of the LIFE Dordogne program, the SMDMCA is restoring a backwater that is in the process of closing off

L’événement Festival Résurgence X : visite du chantier de restauration écologique de la couasne de Cabrette Tauriac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne