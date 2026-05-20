Festival Résurgence X : visite du chantier de restauration écologique de la couasne de Cabrette Tauriac
dimanche 18 octobre 2026 · Tauriac
Informations pratiques
Tauriac
Festival Résurgence X : visite du chantier de restauration écologique de la couasne de Cabrette
Les borgnes de Magnol Tauriac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:30:00
fin : 2026-10-18 12:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Découvrez un chantier exceptionnel sur la Dordogne : dans le cadre du programme LIFE Dordogne, le SMDMCA restaure un bras mort en voie de fermeture
Découvrez un chantier exceptionnel sur la Dordogne : dans le cadre du programme LIFE Dordogne, le SMDMCA restaure un bras mort en voie de fermeture. Observez la nature reprendre ses droits !
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Sur réservation
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Les borgnes de Magnol Tauriac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 32 27 38
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English :
Discover an exceptional project on the Dordogne River: as part of the LIFE Dordogne program, the SMDMCA is restoring a backwater that is in the process of closing off
L’événement Festival Résurgence X : visite du chantier de restauration écologique de la couasne de Cabrette Tauriac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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