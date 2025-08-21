Festival Retour vers le classique Espace Louis Aragon Place Vitoria Angoulême

Festival Retour vers le classique Espace Louis Aragon Place Vitoria Angoulême jeudi 21 août 2025.

Festival Retour vers le classique Espace Louis Aragon

Place Vitoria CAJ Ma Campagne Espace Louis Aragon Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Pour la seconde année consécutive, l’orchestre Retour vers le Classique fait escale en Charente afin de faire découvrir la musique classique grâce aux musiques de films. Cette année, le thème est « Contes et Légendes ».

.

Place Vitoria CAJ Ma Campagne Espace Louis Aragon Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 01 90 17 retourversleclassiquefestival@gmail.com

English :

For the second year running, the Retour vers le Classique orchestra is making a stopover in Charente to introduce people to classical music through film scores. This year, the theme is « Tales and Legends ».

German :

Zum zweiten Mal in Folge macht das Orchester Retour vers le Classique in der Charente Station, um die klassische Musik anhand von Filmmusik zu entdecken. Dieses Jahr lautet das Thema « Märchen und Legenden ».

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, l’orchestra Retour vers le Classique fa tappa nella Charente per far conoscere ai visitatori la musica classica attraverso le colonne sonore dei film. Quest’anno il tema è « Racconti e leggende ».

Espanol :

Por segundo año consecutivo, la orquesta Retour vers le Classique hace escala en Charente para dar a conocer a los visitantes la música clásica a través de partituras cinematográficas. Este año, el tema es « Cuentos y leyendas ».

L’événement Festival Retour vers le classique Espace Louis Aragon Angoulême a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême