Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026 PIAU ENGALY Aragnouet

Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-26 14:50:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Un voyage dans le temps sur les pistes !

Plongez dans l’ambiance vintage le temps d’une journée à Piau-Engaly ✨ Entre sons rétro mixés en live sur les pistes, danse endiablée, maquillage d’époque et animations décalées, Rétro Piau vous invite à revivre l’âge d’or du ski avec une touche de fun et de nostalgie.

Au programme glisse en musique, défis insolites, marché des producteurs et un final spectaculaire avec descente aux flambeaux, spectacle de feu et feu d’artifice. Sortez vos plus belles tenues old-school et venez partager une expérience hors du temps !

DRESS CODE RÉTRO

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE à CONFIRMER AU 29/10/2025

10h à 12h 14h à 16h Riding Mix DJ itinérant sur les pistes.

10h-12h & 14h-19h GROTTE DE GLACE La Tanière Givrée thème Voyage dans le Temps .

12h à 15h DJ Diva à l’Abri Snack + Chorégraphie de danse avec les coachs d’Aléop

14h à 16h Maquillage rétro dans le hall

14h à 15h Lancer de chaussures de ski Jardin des découvertes

16h Marché des producteurs Centre commercial

17h DJ Diva Centre commercial

18h Chorégraphie de danse avec les coachs d’Aléop

19h Descente aux flambeaux

19h15 Spectacle de feu

19h45 Feu d’artifice

PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

A trip back in time on the slopes!

Immerse yourself in a vintage atmosphere for a day at Piau-Engaly? With retro sounds mixed live on the slopes, wild dancing, vintage make-up and offbeat entertainment, Rétro Piau invites you to relive the golden age of skiing with a touch of fun and nostalgia.

On the program: gliding to music, unusual challenges, farmers? market and a spectacular finale with torchlight descent, fireworks show and fireworks. Get out your best old-school outfits and come and share a timeless experience! ??

RETRO DRESS CODE

DAY PROGRAMME TO BE CONFIRMED ON 10/29/2025

10am to 12pm 2pm to 4pm: Riding Mix roving DJ on the slopes.

10am-12pm & 2pm-7pm: ICE GROTTE La Tanière Givrée: Time Travel theme.

12pm to 3pm: DJ Diva at l’Abri Snack + Dance choreography with Aléop coaches

2pm to 4pm: Retro make-up in the hall

2pm to 3pm: Ski boot throwing Jardin des découvertes

4pm: Farmers’ market Shopping center

5pm: DJ Diva Shopping center

6pm: Dance choreography with Aléop coaches

7pm: Torchlight descent

7:15pm: Fire show

7:45pm: Fireworks display

German :

Eine Zeitreise auf den Pisten!

Tauchen Sie für einen Tag in Piau-Engaly in die Vintage-Stimmung ein? Mit Retro-Sounds, die live auf den Pisten gemixt werden, wilden Tänzen, Make-up und verrückten Animationen lädt Retro Piau Sie dazu ein, das goldene Zeitalter des Skifahrens mit einem Hauch von Spaß und Nostalgie wieder aufleben zu lassen.

Auf dem Programm stehen: Skifahren mit Musik, ungewöhnliche Herausforderungen, ein Bauernmarkt und ein spektakuläres Finale mit Fackelabfahrt, Feuershow und Feuerwerk. Holen Sie Ihre schönsten Old-School-Outfits heraus und erleben Sie ein zeitloses Erlebnis! ???

DRESSCODE IM RETRO-STIL

DAS TAGESPROGRAMM ZU BESTÄTIGEN AM 29.10.2025

10h bis 12h 14h bis 16h: Riding Mix Wander-DJ auf den Pisten.

10h-12h & 14h-19h: EISHÖHLE La Tanière Givrée: Thema Reise in die Zeit .

12h bis 15h: DJ Diva im Abri Snack + Tanzchoreografie mit den Aléop-Coaches

14:00 bis 16:00 Uhr: Retro-Make-up in der Lobby

14h bis 15h: Skischuh-Weitwurf Garten der Entdeckungen

16 Uhr: Bauernmarkt Einkaufszentrum

17 Uhr: DJ Diva Einkaufszentrum

18 Uhr: Tanzchoreografie mit den Aléop-Trainern

19 Uhr: Abfahrt mit Fackeln

19.15 Uhr: Feuershow

19.45 Uhr: Feuerwerk

Italiano :

Un viaggio nel tempo sulle piste!

Immergersi in un’atmosfera vintage per una giornata in Piau-Inghilterra? Con suoni retrò mixati dal vivo sulle piste, balli scatenati, trucchi d’epoca e animazioni fuori dagli schemi, Rétro Piau vi invita a rivivere l’epoca d’oro dello sci con un tocco di divertimento e nostalgia.

In programma: sci a tempo di musica, sfide insolite, un mercato contadino e un finale spettacolare con una discesa illuminata da fiaccole, uno spettacolo pirotecnico e un’esibizione di fuochi d’artificio. Tirate fuori i vostri migliori abiti della vecchia scuola e venite a condividere un’esperienza senza tempo!

CODICE DI ABBIGLIAMENTO RETRÒ

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARÀ CONFERMATO IL 29/10/2025

dalle 10.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 16.00: Riding Mix DJ itinerante sulle piste.

10.00-12.00 e 14.00-19.00: ICE GROTTE La Tanière Givrée: tema Viaggio nel tempo .

dalle 12.00 alle 15.00: DJ Diva presso l’Abri Snack + coreografia di danza con gli allenatori di Aléop

dalle 14.00 alle 16.00: Trucco retrò in sala

dalle 14.00 alle 15.00: Lancio degli scarponi da sci Jardin des découvertes

16:00: Mercato contadino Centro commerciale

17.00: DJ Diva Centro commerciale

ore 18.00: Coreografia di danza con gli allenatori Aléop

19.00: Discesa con le fiaccole

19.15: Spettacolo di fuoco

19.45: Fuochi d’artificio

Espanol :

¡Un viaje en el tiempo por las pistas!

Sumérjase en un ambiente vintage durante un día en Piau-Engaly? Con sonidos retro mezclados en directo en las pistas, bailes desenfrenados, maquillaje de época y animaciones fuera de lo común, Rétro Piau le invita a revivir la edad de oro del esquí con un toque de diversión y nostalgia.

En el programa: esquí al ritmo de la música, desafíos insólitos, un mercado de agricultores y un final espectacular con una bajada de antorchas, un castillo de fuegos artificiales y un castillo de fuegos artificiales. ¡Saca tus mejores galas de la vieja escuela y ven a compartir una experiencia atemporal!

CÓDIGO DE VESTIMENTA RETRO

EL PROGRAMA DEL DÍA SE CONFIRMARÁ EL 29/10/2025

de 10:00 a 12:00 de 14:00 a 16:00: Riding Mix DJ itinerante en las pistas.

de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 19.00 h: ICE GROTTE La Tanière Givrée: tema Viaje en el tiempo .

12 h a 15 h: DJ Diva en l’Abri Snack + Coreografía de baile con los entrenadores de Aléop

de 14:00 a 16:00: Maquillaje retro en el vestíbulo

14.00 h a 15.00 h: Lanzamiento de botas de esquí Jardin des découvertes

16.00 h: Mercado agrícola Centro comercial

17.00: DJ Diva Centro comercial

18.00 h: Coreografía de baile con los entrenadores de Aléop

19h: Bajada de antorchas

19.15 h: Espectáculo de fuegos artificiales

19.45 h: Fuegos artificiales

