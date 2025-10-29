Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026 PIAU ENGALY Aragnouet
Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026 PIAU ENGALY Aragnouet jeudi 26 février 2026.
Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:50:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Un voyage dans le temps sur les pistes !
Plongez dans l’ambiance vintage le temps d’une journée à Piau-Engaly ✨ Entre sons rétro mixés en live sur les pistes, danse endiablée, maquillage d’époque et animations décalées, Rétro Piau vous invite à revivre l’âge d’or du ski avec une touche de fun et de nostalgie.
Au programme glisse en musique, défis insolites, marché des producteurs et un final spectaculaire avec descente aux flambeaux, spectacle de feu et feu d’artifice. Sortez vos plus belles tenues old-school et venez partager une expérience hors du temps !
DRESS CODE RÉTRO
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE à CONFIRMER AU 29/10/2025
10h à 12h 14h à 16h Riding Mix DJ itinérant sur les pistes.
10h-12h & 14h-19h GROTTE DE GLACE La Tanière Givrée thème Voyage dans le Temps .
12h à 15h DJ Diva à l’Abri Snack + Chorégraphie de danse avec les coachs d’Aléop
14h à 16h Maquillage rétro dans le hall
14h à 15h Lancer de chaussures de ski Jardin des découvertes
16h Marché des producteurs Centre commercial
17h DJ Diva Centre commercial
18h Chorégraphie de danse avec les coachs d’Aléop
19h Descente aux flambeaux
19h15 Spectacle de feu
19h45 Feu d’artifice
.
PIAU ENGALY Centre station Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
English :
A trip back in time on the slopes!
Immerse yourself in a vintage atmosphere for a day at Piau-Engaly? With retro sounds mixed live on the slopes, wild dancing, vintage make-up and offbeat entertainment, Rétro Piau invites you to relive the golden age of skiing with a touch of fun and nostalgia.
On the program: gliding to music, unusual challenges, farmers? market and a spectacular finale with torchlight descent, fireworks show and fireworks. Get out your best old-school outfits and come and share a timeless experience! ??
RETRO DRESS CODE
DAY PROGRAMME TO BE CONFIRMED ON 10/29/2025
10am to 12pm 2pm to 4pm: Riding Mix roving DJ on the slopes.
10am-12pm & 2pm-7pm: ICE GROTTE La Tanière Givrée: Time Travel theme.
12pm to 3pm: DJ Diva at l’Abri Snack + Dance choreography with Aléop coaches
2pm to 4pm: Retro make-up in the hall
2pm to 3pm: Ski boot throwing Jardin des découvertes
4pm: Farmers’ market Shopping center
5pm: DJ Diva Shopping center
6pm: Dance choreography with Aléop coaches
7pm: Torchlight descent
7:15pm: Fire show
7:45pm: Fireworks display
German :
Eine Zeitreise auf den Pisten!
Tauchen Sie für einen Tag in Piau-Engaly in die Vintage-Stimmung ein? Mit Retro-Sounds, die live auf den Pisten gemixt werden, wilden Tänzen, Make-up und verrückten Animationen lädt Retro Piau Sie dazu ein, das goldene Zeitalter des Skifahrens mit einem Hauch von Spaß und Nostalgie wieder aufleben zu lassen.
Auf dem Programm stehen: Skifahren mit Musik, ungewöhnliche Herausforderungen, ein Bauernmarkt und ein spektakuläres Finale mit Fackelabfahrt, Feuershow und Feuerwerk. Holen Sie Ihre schönsten Old-School-Outfits heraus und erleben Sie ein zeitloses Erlebnis! ???
DRESSCODE IM RETRO-STIL
DAS TAGESPROGRAMM ZU BESTÄTIGEN AM 29.10.2025
10h bis 12h 14h bis 16h: Riding Mix Wander-DJ auf den Pisten.
10h-12h & 14h-19h: EISHÖHLE La Tanière Givrée: Thema Reise in die Zeit .
12h bis 15h: DJ Diva im Abri Snack + Tanzchoreografie mit den Aléop-Coaches
14:00 bis 16:00 Uhr: Retro-Make-up in der Lobby
14h bis 15h: Skischuh-Weitwurf Garten der Entdeckungen
16 Uhr: Bauernmarkt Einkaufszentrum
17 Uhr: DJ Diva Einkaufszentrum
18 Uhr: Tanzchoreografie mit den Aléop-Trainern
19 Uhr: Abfahrt mit Fackeln
19.15 Uhr: Feuershow
19.45 Uhr: Feuerwerk
Italiano :
Un viaggio nel tempo sulle piste!
Immergersi in un’atmosfera vintage per una giornata in Piau-Inghilterra? Con suoni retrò mixati dal vivo sulle piste, balli scatenati, trucchi d’epoca e animazioni fuori dagli schemi, Rétro Piau vi invita a rivivere l’epoca d’oro dello sci con un tocco di divertimento e nostalgia.
In programma: sci a tempo di musica, sfide insolite, un mercato contadino e un finale spettacolare con una discesa illuminata da fiaccole, uno spettacolo pirotecnico e un’esibizione di fuochi d’artificio. Tirate fuori i vostri migliori abiti della vecchia scuola e venite a condividere un’esperienza senza tempo!
CODICE DI ABBIGLIAMENTO RETRÒ
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARÀ CONFERMATO IL 29/10/2025
dalle 10.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 16.00: Riding Mix DJ itinerante sulle piste.
10.00-12.00 e 14.00-19.00: ICE GROTTE La Tanière Givrée: tema Viaggio nel tempo .
dalle 12.00 alle 15.00: DJ Diva presso l’Abri Snack + coreografia di danza con gli allenatori di Aléop
dalle 14.00 alle 16.00: Trucco retrò in sala
dalle 14.00 alle 15.00: Lancio degli scarponi da sci Jardin des découvertes
16:00: Mercato contadino Centro commerciale
17.00: DJ Diva Centro commerciale
ore 18.00: Coreografia di danza con gli allenatori Aléop
19.00: Discesa con le fiaccole
19.15: Spettacolo di fuoco
19.45: Fuochi d’artificio
Espanol :
¡Un viaje en el tiempo por las pistas!
Sumérjase en un ambiente vintage durante un día en Piau-Engaly? Con sonidos retro mezclados en directo en las pistas, bailes desenfrenados, maquillaje de época y animaciones fuera de lo común, Rétro Piau le invita a revivir la edad de oro del esquí con un toque de diversión y nostalgia.
En el programa: esquí al ritmo de la música, desafíos insólitos, un mercado de agricultores y un final espectacular con una bajada de antorchas, un castillo de fuegos artificiales y un castillo de fuegos artificiales. ¡Saca tus mejores galas de la vieja escuela y ven a compartir una experiencia atemporal!
CÓDIGO DE VESTIMENTA RETRO
EL PROGRAMA DEL DÍA SE CONFIRMARÁ EL 29/10/2025
de 10:00 a 12:00 de 14:00 a 16:00: Riding Mix DJ itinerante en las pistas.
de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 19.00 h: ICE GROTTE La Tanière Givrée: tema Viaje en el tiempo .
12 h a 15 h: DJ Diva en l’Abri Snack + Coreografía de baile con los entrenadores de Aléop
de 14:00 a 16:00: Maquillaje retro en el vestíbulo
14.00 h a 15.00 h: Lanzamiento de botas de esquí Jardin des découvertes
16.00 h: Mercado agrícola Centro comercial
17.00: DJ Diva Centro comercial
18.00 h: Coreografía de baile con los entrenadores de Aléop
19h: Bajada de antorchas
19.15 h: Espectáculo de fuegos artificiales
19.45 h: Fuegos artificiales
L’événement Festival Retro Piau DJ Diva animation musicale 26/02/2026 Aragnouet a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de Piau-Engaly|CDT65