Festival Rêve à Sons LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire

Festival Rêve à Sons
LA POMMERAYE Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Le festival de musique en Pays de la Loire, Rêve à sons revient à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire
Retrouvez le festival Rêve à sons à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.
Au programme de cette seconde édition
-Guiz (de Tryo)
-Madame Oscar
-Copy cat
-Jive me
-Inertie (DJ set)
Restauration et bar sur place .
English :
The Pays de la Loire music festival Rêve à sons returns to La Pommeraye in Mauges-sur-Loire
German :
Das Musikfestival in Pays de la Loire, Rêve à sons kehrt nach La Pommeraye in Mauges-sur-Loire zurück
Italiano :
Il festival musicale dei Pays de la Loire Rêve à sons torna a La Pommeraye a Mauges-sur-Loire
Espanol :
El festival de música de los Países del Loira Rêve à sons vuelve a La Pommeraye en Mauges-sur-Loire
