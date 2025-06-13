Festival Rêve à Sons LA POMMERAYE Mauges-sur-Loire

Festival Rêve à Sons

LA POMMERAYE Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le festival de musique en Pays de la Loire, Rêve à sons revient à La Pommeraye à Mauges-sur-Loire

Retrouvez le festival Rêve à sons à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Au programme de cette seconde édition

-Guiz (de Tryo)

-Madame Oscar

-Copy cat

-Jive me

-Inertie (DJ set)

Restauration et bar sur place .

English :

The Pays de la Loire music festival Rêve à sons returns to La Pommeraye in Mauges-sur-Loire

German :

Das Musikfestival in Pays de la Loire, Rêve à sons kehrt nach La Pommeraye in Mauges-sur-Loire zurück

Italiano :

Il festival musicale dei Pays de la Loire Rêve à sons torna a La Pommeraye a Mauges-sur-Loire

Espanol :

El festival de música de los Países del Loira Rêve à sons vuelve a La Pommeraye en Mauges-sur-Loire

