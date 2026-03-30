Festival Rêves de Japon

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Venez vibrer au Temps de Vivre durant le mois d’avril au rythme du Japon !

Au fil du vaste programme proposé, des expositions, des ateliers, des livres, des conférences, des discussions, des livres… Parmi tout cela:

– 03, 17 et 24/04: atelier d’art textile avec broderie sashiko et création de fleurs d’inspiration japonaise

– 10/04: repas végétal d’inspiration japonaise en soirée

– 11/04: balade contée autour du conte INRO

-14/04: SHIATSU familial parent-enfant dès 7 ans

-17/04: atelier carnet reliure japonaise

-18/04: atelier ZEN à 10h30, atelier HAÏKUS à 14h30, discussion parlons du Japon

-22/04: KAMISHIBAÏ, petit théâtre ambulant

-25/04: massage KOBIDO avec PEAUSE à 10h, initiation au japonais à 14h, calligraphie à 16h

– 28/04: La marche des mille jours: visionnage et récit de voyage personnel.

Exposition-vente sur le mois avec la boutique petite conversation entre objets . .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42 ecoleducrayondebois@gmail.com

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English : Festival Rêves de Japon

L’événement Festival Rêves de Japon Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Val de Vienne