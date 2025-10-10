Festival révisons nos classiques Vittel

Festival révisons nos classiques Vittel vendredi 10 octobre 2025.

Festival révisons nos classiques

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 14:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Voir, revoir ou découvrir les grands classiques du cinéma en version restaurée.

Nous fêterons cette 5ème édition pour les 130 ans de Gaumont.

Les portes sont ouvertes 1/2 heures avant les séances

Les entrées sont gratuites dans la limite des places disponibles

Les films

Le Pacha de Georges Lautner 1968

Les amants de Montparnasse de Jean Becker 1958

Le Monte-charge de Marcel Buwal 1962

La lumière d’en face de Georges Lacombe 1956

Quand passent les faisans d’Edouard Molinaro 1965Tout public

0 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 36 05 67 39 flevenementiel@icloud.com

English :

See, revisit or discover the great cinema classics in restored versions.

We’ll be celebrating Gaumont’s 130th anniversary with this 5th edition.

Doors open 1/2 hour before screenings

Admission is free, subject to availability

The films

Le Pacha by Georges Lautner 1968

Les amants de Montparnasse by Jean Becker 1958

Le Monte-charge by Marcel Buwal 1962

La lumière d’en face by Georges Lacombe 1956

Quand passent les faisans by Edouard Molinaro 1965

German :

Sehen, wiedersehen oder entdecken Sie die großen Filmklassiker in restaurierten Versionen.

Wir feiern diese fünfte Ausgabe anlässlich des 130. Geburtstags von Gaumont.

Die Türen sind 1/2 Stunde vor den Vorstellungen geöffnet

Der Eintritt ist kostenlos, solange Plätze verfügbar sind

Die Filme

Le Pacha von Georges Lautner 1968

Die Liebenden von Montparnasse von Jean Becker 1958

Der Lastenaufzug von Marcel Buwal 1962

La lumière d’en face von Georges Lacombe 1956

Quand passent les faisans von Edouard Molinaro 1965

Italiano :

Vedere, rivedere o scoprire i grandi classici del cinema in versione restaurata.

Con questa quinta edizione celebreremo il 130° anniversario di Gaumont.

Apertura porte 1/2 ora prima delle proiezioni

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili

I film

Le Pacha di Georges Lautner 1968

Gli amanti di Montparnasse di Jean Becker 1958

Le Monte-charge di Marcel Buwal 1962

La lumière d’en face di Georges Lacombe 1956

Quand passent les faisans di Edouard Molinaro 1965

Espanol :

Vea, vuelva a ver o descubra los grandes clásicos del cine en versiones restauradas.

Celebraremos el 130 aniversario de Gaumont con esta 5ª edición.

Apertura de puertas 1/2 hora antes de las proyecciones

Entrada gratuita, según disponibilidad

Las películas

Le Pacha de Georges Lautner 1968

Los amigos de Montparnasse de Jean Becker 1958

Le Monte-charge de Marcel Buwal 1962

La lumière d’en face de Georges Lacombe 1956

Quand passent les faisans de Edouard Molinaro 1965

L’événement Festival révisons nos classiques Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE