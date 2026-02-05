Festival Ribambelle Fidji (épisode 6 d’Albert et compagnies) Médiathèque Le Phénix Colombelles

Festival Ribambelle Fidji (épisode 6 d’Albert et compagnies)

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01 16:35:00

2026-03-01

Fidji, habitant Hermanville, rêve de traverser l’Atlantique avec son chat Orelsan une fois son bateau terminé. Une production du Théâtre du Champ Exquis, présentée dans le cadre du festival Ribambelle.

Je m’appelle Fidji parce que mon père aime le rugby et l’océan indien, ma mère aurait préféré Frida parce qu’elle aime la peinture et l’océan pacifique. On habite Hermanville. Dans ma chambre, je fabrique mon bateau et dès qu’il sera terminé je traverserai l’océan atlantique avec mon chat qui s’appelle Orelsan.

Une production du Théâtre du Champ Exquis.

Dans le cadre du festival Ribambelle.

Public: à partir de 8 ans .

+33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Festival Ribambelle Fidji (épisode 6 d’Albert et compagnies)

Fidji, who lives in Hermanville, dreams of crossing the Atlantic with his cat Orelsan once his boat is finished. A Théâtre du Champ Exquis production, presented as part of the Ribambelle festival.

