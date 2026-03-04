Festival Ribambelle : Les bébés lecteurs en vadrouille, Complexe Michel Marin,

Festival Ribambelle : Les bébés lecteurs en vadrouille Mercredi 18 mars, 10h00 Complexe Michel Marin Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Complexe Michel Marin 17 rue d’Ambrières Éclaron-Braucourt 52290 Éclaron Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

Rendez-vous à Eclaron, pour écouter des histoires sur le printemps et chanter des comptines avec des marionettes. lecture festival

