Festival RISC (rencontres internationales sciences et cinéma) Vidéodrome, Muséum d’Histoire Naturelle, Musée d’Histoire de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Festival RISC (rencontres internationales sciences et cinéma)

Du mardi 9 au samedi 13 décembre 2025.

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-13

2025-12-09

16e édition du festival RISC Rencontres Internationales Sciences & Cinéma

Créé en 2006, le festival offre une sélection de courts et longs-métrages documentaire, fiction, expérimental, animation… provenant du monde entier.

Les films présentés sont choisis pour leur thématique ou leur approche, qui résonnent fortement avec les domaines de la recherche scientifique, incluant les sciences humaines et sociales. Après chaque projection, des cinéastes et des scientifiques sont invités à venir échanger avec le public.

Une section compétitive encadre ces rencontres avec 5 prix

3 Prix du jury long-métrage, court-métrage, extra court-métrage

1 Prix du Public extra court-métrage

1 Prix Jeune public court-métrage



Cette année nous vous donnons rendez-vous le 9 décembre à 20h30 à la Baleine pour notre soirée d’ouverture. Vous nous retrouverez également à l’Artplexe, au Polygone étoilé, au Miroir, au Gyptis, au Vidéodrome 2, au Muséum d’Histoire Naturelle et au Musée d’Histoire pour des projections, performances, masterclass et séances scolaires. .

Vidéodrome, Muséum d'Histoire Naturelle, Musée d'Histoire de Marseille Différents lieux la Baleine, l'Artplexe, Polygone étoilé, Miroir, Gyptis Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 91 45 49 communication@pollymaggoo.org

English :

16th RISC Festival Rencontres Internationales Sciences & Cinéma

Created in 2006, the festival offers a selection of short and feature-length films documentary, fiction, experimental, animation… from all over the world.

German :

16. Ausgabe des Festivals RISC Rencontres Internationales Sciences & Cinéma (Internationales Treffen Wissenschaft & Film)

Das 2006 gegründete Festival bietet eine Auswahl an Kurz- und Langfilmen ? Dokumentar-, Spiel-, Experimental- und Animationsfilme ? aus der ganzen Welt.

Italiano :

16° Festival RISC Incontri Internazionali di Scienze e Cinema

Creato nel 2006, il festival propone una selezione di cortometraggi e lungometraggi documentari, fiction, sperimentali, animazione, ecc. provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

16º Festival RISC Rencontres Internationales Sciences & Cinéma

Creado en 2006, el festival ofrece una selección de cortometrajes y largometrajes -documentales, de ficción, experimentales, de animación, etc.- procedentes de todo el mundo.

