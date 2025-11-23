Festival Ritualenn édition Yule Taupont

Festival Ritualenn édition Yule

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Événement incontournable pour les amoureux·ses de nature, de spiritualité, d’artisanat et de culture celtique, le Festival Ritualenn t’invite à vivre un week-end chaleureux, alternatif et entièrement dédié aux énergies de l’hiver. Yule, c’est le solstice d’hiver et la renaissance de la lumière. Et pour le célébrer, 22 artisans Exposants vous attendent deux jours de marchés.

Au programme

– Tatouages sur place Kaeris & Nebel Tattoo

– Tarologie Avec une tarologue présent·e tout le week-end

– Animation musicale (samedi) Violon par Gaëlle Kerry

– Contes (dimanche) Quentin Foureau, pour des récits hivernaux et mythiques

– Conférences & Ateliers Herboristerie & Sorcellerie d’Hiver Par Flore Wild Moon Sista

– Célébration de Yule Autour d’un feu

– Ateliers créatifs & spirituels

> Couronne de Yule. Pour célébrer le retour de la lumière, entre végétal, symboles et protection.

> Tapis d’Autel (linogravure). Création d’un support rituel unique, avec Dragena Fernwood

> Journaling Oracle. Avec Olga du Voyage d’Hélios

> Atelier Parent Enfant. Un moment doux et créatif autour de Yule, pensé pour partager la magie en famille.

samedi 11h-20h et dimanche 10h-18h .

Manoir Morgan Taupont 56800 Morbihan Bretagne

