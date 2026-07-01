Festival Rives et concert Entre ombres et lumières Château de Camarsac Camarsac

Informations pratiques

Camarsac

Festival Rives et concert Entre ombres et lumières

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Porté par l’association Liens Musicaux, ce festival est né d’une envie simple faire rayonner la culture musicale au-delà des grandes institutions et contribuer à mettre en lumière le territoire de l’Entre-deux-Mers, son patrimoine et ses lieux de vie. Pendant trois soirées, une scène installée en plein air, au pied du donjon du château, accueillera les concerts mêlant musique classique et jazz, dans un cadre patrimonial atypique ouvert à tous (accès PMR). Trio Pantoum (violon/violoncelle/piano) est un trio qui commence à être vraiment connu et qui s’est produit sur les plus grands scènes. Ils joueront le trio d’Arensky (leur tube à eux, pas souvent joué, mais extrêmement beau) et le trio de Ravel (magnifique aussi). Ce programme, c’est une magnifique initiation au trio avec piano et à la musique classique en général. Dégustation de vin sur la terrasse possible à la fin du concert. .

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine associationliensmusicaux@gmail.com

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English : Festival Rives et concert Entre ombres et lumières

L’événement Festival Rives et concert Entre ombres et lumières Camarsac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Entre-deux-Mers