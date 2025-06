Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde Rochechouart 5 juillet 2025 14:00

Haute-Vienne

Festival Rochechou’Arts et Danses du Monde Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Cap sur Rochechouart pour une explosion de couleurs, de rythmes et de bonne humeur avec Rochechou’Arts et Danses du Monde !

Dès 14h, la place du Château à Rochechouart, s’anime avec des spectacles envoûtants, des démonstrations de danses du monde, des concerts pop rock, et un marché d’artisans locaux.

Capoeira, percussions, country, créations originales, maquillage, gourmandises… tout y est pour un après-midi festif et une soirée conviviale avec le marché de producteurs dès 18h.

Ambiance assurée avec Chris le DJ en clôture ! Un événement familial, gratuit et irrésistible à ne pas manquer ! .

Place du Château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 35 71 18

