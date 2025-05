Festival Rochefort en joie – La Corderie Royale Rochefort, 16 mai 2025 07:00, Rochefort.

Festival Rochefort en joie La Corderie Royale BP 10284 Rochefort Charente-Maritime

Rochefort en Joie vous invite à la médiathèque, avec ateliers créatifs, jeux japonais et dédicaces. Terminez la journée avec la projection de « Yokaï, le monde des esprits » à l’Apollo Ciné 8.

English : Festival Rochefort en joie

Rochefort en Joie invites you to the media library for creative workshops, Japanese games and book signings. Finish the day with a screening of ‘Yokai, le monde des esprits’ at Apollo Ciné 8.

German : Festival Rochefort en joie

Rochefort en Joie lädt Sie in die Mediathek ein, mit kreativen Workshops, japanischen Spielen und Autogrammen. Lassen Sie den Tag mit der Vorführung von „Yokai, die Welt der Geister“ im Apollo Ciné 8 ausklingen.

Italiano : Festival Rochefort en joie

Rochefort en Joie vi invita a visitare la mediateca per laboratori creativi, giochi giapponesi e autografi di libri. Concludete la giornata con la proiezione di « Yokaï, le monde des esprits » all’Apollo Ciné 8.

Espanol : Festival Rochefort en joie

Rochefort en Joie le invita a la mediateca para asistir a talleres creativos, juegos japoneses y firmas de libros. Termina el día con la proyección de « Yokaï, le monde des esprits » en Apollo Ciné 8.

