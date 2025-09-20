FESTIVAL ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques

FESTIVAL ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques samedi 20 septembre 2025.

FESTIVAL ROCK-ARQUES EN MUSIC

Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Concerts gratuits dans l’enceinte du château . Venez découvrir 3 groupes de rock, au sein des vieilles pierres, dans une ambiance conviviale et festive . Nous vous invitons à venir découvrir les producteurs locaux et vignerons de notre territoire .

.

Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77

English :

Free concerts in the castle grounds. Come and discover 3 rock bands, in the heart of the old stones, in a friendly and festive atmosphere. We invite you to discover local producers and winemakers from our region.

German :

Kostenlose Konzerte in den Mauern des Schlosses. Entdecken Sie 3 Rockbands inmitten der alten Steine, in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre. Wir laden Sie ein, die lokalen Produzenten und Winzer unserer Region zu entdecken.

Italiano :

Concerti gratuiti nel parco del castello. Venite a scoprire 3 gruppi rock, nel cuore delle vecchie pietre, in un’atmosfera amichevole e festosa. Vi invitiamo a venire a scoprire i produttori locali e i viticoltori della nostra regione.

Espanol :

Conciertos gratuitos en el recinto del castillo. Venga a descubrir 3 grupos de rock, en el corazón de las viejas piedras, en un ambiente amistoso y festivo. Le invitamos a descubrir a los productores y viticultores locales de nuestra región.

L’événement FESTIVAL ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques a été mis à jour le 2025-08-28 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin