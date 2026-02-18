Festival Rock & Boogie 4e édition Europia Aix-en-Provence

Festival Rock & Boogie 4e édition

Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2026 de 19h à 2h. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est une immense joie de vous accueillir pour cette 4e édition du Festival Rock’n’Boogie par Rock’Caliente à Aix-en-Provence ! Cours, ateliers, soirées, shows.

On vous a prévu tout un lot d’activités et de soirées dansantes qu’on ne risquera pas oublier !

NOUVEAU Cette année, le Lindy Hop et Le Solo Swing seront parmi nous au travers de 16h de cours avec de fantastiques danseurs ! Nos soirées concerts principalement Rhythm and Blues nous donnerons la musique idéale pour réunir toutes les disciplines du Rock’N’Boogie Festival



La 4e édition du Rock’N’Boogie c’est

50 heures de cours et Ateliers de Rock, de Boogie, de Lindy Hop et de Solo Swing

14 professeurs passionnés

3 soirées concerts avec des musiciens internationaux

Compétition amicale en 2 rounds

Démonstrations de danses

Conférence

4 pass proposés et des cours en vente à l’unité !





Les professeurs

William & Maeva

Markus & Jessica

JB & Marion

Cathy & Gilbert

Swing’Lo & Miss Caro

Karine & Phillippe

William & Ludmila



Les soirées concerts

– Vendredi 10 Avril The Brandy Snaps (France)

– Samedi 11 Avril Ray Collins Hot Club (Allemagne)

– Dimanche 12 Avril Black Ball Boogie (Italie)



Avec des DJs DJ JayCee, DJ Gégé, DJ Mama, DJ SwingLo



Soirées accessibles directement sur place sous réserve de places disponibles.



Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We’re delighted to welcome you to the 4th Rock’n’Boogie Festival by Rock’Caliente in Aix-en-Provence! Classes, workshops, parties, shows.

