Festival Rock & Boogie 4e édition Europia Aix-en-Provence
Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2026 de 19h à 2h. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-13 02:00:00
2026-04-10
C’est une immense joie de vous accueillir pour cette 4e édition du Festival Rock’n’Boogie par Rock’Caliente à Aix-en-Provence ! Cours, ateliers, soirées, shows.
On vous a prévu tout un lot d’activités et de soirées dansantes qu’on ne risquera pas oublier !
NOUVEAU Cette année, le Lindy Hop et Le Solo Swing seront parmi nous au travers de 16h de cours avec de fantastiques danseurs ! Nos soirées concerts principalement Rhythm and Blues nous donnerons la musique idéale pour réunir toutes les disciplines du Rock’N’Boogie Festival
La 4e édition du Rock’N’Boogie c’est
50 heures de cours et Ateliers de Rock, de Boogie, de Lindy Hop et de Solo Swing
14 professeurs passionnés
3 soirées concerts avec des musiciens internationaux
Compétition amicale en 2 rounds
Démonstrations de danses
Conférence
4 pass proposés et des cours en vente à l’unité !
Les professeurs
William & Maeva
Markus & Jessica
JB & Marion
Cathy & Gilbert
Swing’Lo & Miss Caro
Karine & Phillippe
William & Ludmila
Les soirées concerts
– Vendredi 10 Avril The Brandy Snaps (France)
– Samedi 11 Avril Ray Collins Hot Club (Allemagne)
– Dimanche 12 Avril Black Ball Boogie (Italie)
Avec des DJs DJ JayCee, DJ Gégé, DJ Mama, DJ SwingLo
Soirées accessibles directement sur place sous réserve de places disponibles.
Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
We’re delighted to welcome you to the 4th Rock’n’Boogie Festival by Rock’Caliente in Aix-en-Provence! Classes, workshops, parties, shows.
