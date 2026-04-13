Loir en Vallée

Festival Rock en Braye edition Croq’n’Roll

Legruau Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 19 – 19 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Rock en Braye 2026 22 & 23 août à Loir-en-Vallée Didier Super & Discount, Déportivo, Les 3 Fromages, DJ Zebra, Esskalibur, Politic Lovers, Poluxx, Wild Ember, Warmelade, Upraise. Thème “Croq’n’Roll”, village animé. Billeterie -> rockenbraye.fr Camping gratuit

Rock en Braye 2026 “Croq’n’Roll” Les 22 et 23 août 2026, le festival Rock en Braye ré-ouvre ses portes à L’Egruau, à Loir-en-Vallée (Sarthe) pour un week-end où rock et gourmandise ne font qu’un. Côté scène, une programmation énergique réunissant Didier Super & Discount, Déportivo, Les 3 Fromages, DJ Zebra, Esskalibur, Politic Lovers, Poluxx, Wild Ember, Warmelade et Upraise. Mais l’expérience va bien au-delà des concerts cette édition “Croq’n’Roll” met à l’honneur la gastronomie avec une ambiance conviviale autour de la nourriture, des produits gourmands et du partage. Un véritable village festival attend les visiteurs avec de nombreuses animations blind test, espace rétro-gaming, moments festifs et surprises, pour profiter pleinement du week-end entre deux concerts. Billetterie en ligne -> https://www.rockenbraye.fr/festival/ Camping gratuit sur place Infos & réservations www.rockenbraye.fr .

Legruau Loir en Vallée 72310 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Rock en Braye 2026 ? August 22 & 23 in Loir-en-Vallée: Didier Super & Discount, Déportivo, Les 3 Fromages, DJ Zebra, Esskalibur, Politic Lovers, Poluxx, Wild Ember, Warmelade, Upraise. Croq?n?Roll? theme, lively village. Tickets -> rockenbraye.fr Free camping

L’événement Festival Rock en Braye edition Croq’n’Roll Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT72