Festival Rock in Sissy Sissy
Festival Rock in Sissy Sissy vendredi 12 juin 2026.
Festival Rock in Sissy
Sissy Aisne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Le festival Rock in Sissy aura lieu les 12 et 13 juin 2026 au terrain Bernard Hubard de Sissy.
Au programme à venir.
Renseignements rockinsissy02@gmail.com
Le festival Rock in Sissy aura lieu les 12 et 13 juin 2026 au terrain Bernard Hubard de Sissy.
Au programme à venir.
Renseignements rockinsissy02@gmail.com .
Sissy 02240 Aisne Hauts-de-France rockinsissy02@gmail.com
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English :
The Rock in Sissy festival will take place on June 12 and 13, 2026 at the Bernard Hubard site in Sissy.
Program to come.
Information: rockinsissy02@gmail.com
L’événement Festival Rock in Sissy Sissy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois
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