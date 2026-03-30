Festival Rock in Sissy

Sissy Aisne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Le festival Rock in Sissy aura lieu les 12 et 13 juin 2026 au terrain Bernard Hubard de Sissy.

Au programme à venir.

Renseignements rockinsissy02@gmail.com

Le festival Rock in Sissy aura lieu les 12 et 13 juin 2026 au terrain Bernard Hubard de Sissy.

Au programme à venir.

Renseignements rockinsissy02@gmail.com .

Sissy 02240 Aisne Hauts-de-France rockinsissy02@gmail.com

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English :

The Rock in Sissy festival will take place on June 12 and 13, 2026 at the Bernard Hubard site in Sissy.

Program to come.

Information: rockinsissy02@gmail.com

L’événement Festival Rock in Sissy Sissy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Saint-Quentinois