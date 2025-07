Festival Rock Revival Parc du centre socio-culturel Vernègues

Festival Rock Revival Parc du centre socio-culturel Vernègues vendredi 18 juillet 2025.

Festival Rock Revival

Du vendredi 18 au samedi 19 juillet 2025 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-19

2025-07-18

Un festival de Rock au coeur du Massif des Costes, ça vous dit ?

Cette année s’annonce encore une fois forte en rock et en émotions !

Au programme, les groupes



The Enders

Sonora

Du bruit dans les caves

Julien et Marylou

Last Rainbow

Zick Assault

Malt Liquor

Balagim

The Last legacy

La Durance blues band



Buvette et grillades seront disponibles sur place pour vous restaurer et vous désaltérer ! .

Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 59 70 00 highwaytomusic@yahoo.fr

English :

A Rock festival in the heart of the Massif des Costes .

German :

Wie wäre es mit einem Rockfestival im Herzen des Massif des Costes?

Italiano :

Avete voglia di un festival rock nel cuore del Massif des Costes?

Espanol :

¿Le apetece un festival de rock en pleno Macizo de las Costas?

L'événement Festival Rock Revival Vernègues a été mis à jour le 2025-07-11