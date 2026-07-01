Festival Rock Revival Parc du centre socio-culturel Vernègues

Informations pratiques

Vernègues

Festival Rock Revival

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Un festival de Rock à Cazan, au coeur du Massif des Costes, ça vous dit ?

Cette année s’annonce encore une fois forte en rock et en émotions !

Au programme, les groupes



Tangible

Watermill

Julien

De Mist

Zick Assault

By Night rockband

Trio Inopportun

Diuine décadence

Spleen breacker

Seuil d’alerte



Buvette et grillades seront disponibles sur place pour vous restaurer et vous désaltérer ! .

Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 59 70 00 highwaytomusic@yahoo.fr

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English :

A Rock festival in the heart of the Massif des Costes .

L’événement Festival Rock Revival Vernègues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes