Festival Rock Revival Parc du centre socio-culturel Vernègues
vendredi 17 juillet 2026 · Parc du centre socio-culturel · Vernègues
Informations pratiques
Vernègues
Festival Rock Revival
Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 à partir de 18h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Un festival de Rock à Cazan, au coeur du Massif des Costes, ça vous dit ?
Cette année s’annonce encore une fois forte en rock et en émotions !
Au programme, les groupes
Tangible
Watermill
Julien
De Mist
Zick Assault
By Night rockband
Trio Inopportun
Diuine décadence
Spleen breacker
Seuil d’alerte
Buvette et grillades seront disponibles sur place pour vous restaurer et vous désaltérer ! .
Parc du centre socio-culturel Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 59 70 00 highwaytomusic@yahoo.fr
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English :
A Rock festival in the heart of the Massif des Costes .
L’événement Festival Rock Revival Vernègues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes