Festival rock Route 89 (Auditorium Francis Poulenc) Brive-la-Gaillarde

Festival rock Route 89 (Auditorium Francis Poulenc)

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Festival Route 89 est un projet de festival rock itinérant entre Bordeaux Périgueux et Brive que l’association Teenager of the Year’s club porte en ce qui concerne Brive. Elle est accompagnée dans ce projet par deux associations culturelles historiques de la Nouvelle-Aquitaine Allez les filles de Bordeaux et Some Produkt de Périgueux.

L’idée trois groupes de rock émergents, un girondin Guu, un périgourdin Snappy Days et un corrézien Teenager of the Year, donnent chacun un concert trois jours de suite dans trois lieux différents.. A Brive, la soirée prévue le dimanche 1er février.

Ce festival vise parallèlement à promouvoir des groupes corréziens en leur offrant la possibilité de se confronter à un autre public, à d’autres lieux, , tout en contribuant à faire vivre et à développer à Brive un mouvement rock existant mais balbutiant.

A 18h. .

Avenue du docteur Massénat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival rock Route 89 (Auditorium Francis Poulenc)

