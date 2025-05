Festival Rock’Ambulesque – Bourg-lès-Valence, 7 juin 2025 19:00, Bourg-lès-Valence.

Drôme

Festival Rock’Ambulesque Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

13€ en prévente

gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Pour cette édition, l’équipe dynamique de bénévoles proposera un événement plus musclé sur le thème du ska.

.

Salle de l’Allet

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 61 59 91 rock.ambulesque@gmail.com

English :

For this edition, the dynamic team of volunteers will be offering a more muscular ska-themed event.

German :

Für diese Ausgabe wird das dynamische Team von Freiwilligen eine muskulösere Veranstaltung mit dem Thema Ska anbieten.

Italiano :

Quest’anno, il dinamico team di volontari organizzerà un evento a tema ska più muscolare.

Espanol :

Este año, el dinámico equipo de voluntarios organizará un evento de temática ska más musculosa.

L’événement Festival Rock’Ambulesque Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-05-11 par Valence Romans Tourisme