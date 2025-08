Festival Rock&Beer Les Hauts-Talican

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-21 01:00:00

2025-09-20

SAVE THE DATE / 20 SEPTEMBRE 2025

Le Festival Rock & Beer débarque à l’Abbaye de Marcheroux !

Prépare-toi pour une soirée de pur rock, dans un lieu historique transformé en temple du son et de la bière artisanale ! ????

AU PROGRAMME

1 Overdrivers Hard rock sauvage et électrique

2 Gaëlle Buswel Une voix bluffante et une énergie roots

3 HARSH Glam rock et riffs 80’s made in Paris

4 The Iron Trooper Tribute Iron Maiden sous haute tension

5 Gun Saloon Especial Rockabilly & surf survolté

6 Les Christoblues Rock français, bluesy & festif

Bar à bières artisanales

Food trucks

Cadre incroyable dans l’Abbaye de Marcheroux

Parking gratuit

Réserve vite ta place sur notre site

https:/www.rockandbeer.fr/

OU sur https://www.helloasso.com/associations/aardv/evenements/rock-and-beer-marcheroux-2025

Ambiance garantie Viens comme tu es, mais viens rock ! 0 .

Les Hauts-Talican 60390 Oise Hauts-de-France +33 6 60 35 17 23 aar@aar60.com

