Festival Rock’N Fest

Saint-Georges-sur-Arnon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Festival de Rock.

Pour cette 3ème édition, l’énergie et la passion pour le son qui gronde est toujours là ??

le Rock’N Fest revient plus fort que jamais !

Le rock n’est pas un genre figé dans le passé. C’est un courant qui évolue, qui se renouvelle, porté par des artistes qui n’ont pas peur de briser les codes et de faire entendre leurs voix.

Et c’est précisément cette nouvelle scène, audacieuse et imprévisible, que nous plaçons au cœur du Rock’N Fest. .

Saint-Georges-sur-Arnon 36100 Indre Centre-Val de Loire asso.rocknfest@gmail.com

English :

Rock Festival.

