Festival Rock’n Poche Parking du télésiège de la Frastaz Habère-Poche

Habère-Poche

Festival Rock’n Poche

Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-31

Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte.

Le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde !!! Rock’ N Poche fête 34 ans cette année !

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Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche 74420 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 39 54 46 infos@rocknpoche.com

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English : Rock’n Poche Festival

Pop music festival at the foot of the Alpine pastures in the Vallée Verte. The biggest Haute-Savoie festival in the world!

L’événement Festival Rock’n Poche Habère-Poche a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Alpes du Léman