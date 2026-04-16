Festival Rock’n Poche Parking du télésiège de la Frastaz Habère-Poche
Festival Rock’n Poche Parking du télésiège de la Frastaz Habère-Poche vendredi 31 juillet 2026.
Habère-Poche
Festival Rock’n Poche
Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte.
Le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde !!! Rock’ N Poche fête 34 ans cette année !
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Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche 74420 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 39 54 46 infos@rocknpoche.com
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English : Rock’n Poche Festival
Pop music festival at the foot of the Alpine pastures in the Vallée Verte. The biggest Haute-Savoie festival in the world!
L’événement Festival Rock’n Poche Habère-Poche a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Alpes du Léman