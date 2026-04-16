Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Rock’n Poche Parking du télésiège de la Frastaz Habère-Poche

Festival Rock’n Poche Parking du télésiège de la Frastaz Habère-Poche vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Parking du télésiège de la Frastaz

Adresse : Les Granges

Ville : 74420 Habère-Poche

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Habère-Poche

Festival Rock’n Poche

Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31

Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte.
Le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde !!! Rock’ N Poche fête 34 ans cette année !
  .

Parking du télésiège de la Frastaz Les Granges Habère-Poche 74420 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 39 54 46  infos@rocknpoche.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rock’n Poche Festival

Pop music festival at the foot of the Alpine pastures in the Vallée Verte. The biggest Haute-Savoie festival in the world!

L’événement Festival Rock’n Poche Habère-Poche a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

À voir aussi à Habère-Poche (Haute-Savoie)