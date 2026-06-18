Parcé

Festival Rock’n Rouale

La Rouale Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association La Rouale Prod organise la deuxième édition du festival Rock’n Rouale, un rendez-vous musical et culturel à l’esprit rural et familial. Cette manifestation met à l’honneur une programmation éclectique mêlant rock, blues, punk, rap, fusion et autres univers musicaux, avec notamment la présence de Kamini, Alma Encriada, Ulysse Mars et Amiante Religieuse. En parallèle des concerts, un village dédié à l’art, à l’artisanat et à la culture permettra de découvrir le savoir-faire de créateurs et d’artistes locaux. Pensé comme un temps de partage et de convivialité, le festival contribue à l’animation et à la valorisation du territoire rural. .

La Rouale Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 04 13 20

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English :

L’événement Festival Rock’n Rouale Parcé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUGERES