Ménesqueville

Festival Rock’n’Andelle

6B Rue du Général de Gaulle Ménesqueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Conservatoire de Charleval organise son Festival Rock’N’Andelle le Samedi 30 mai 2026 à 20h00 à la salle des fêtes de Ménesqueville.

Au programme des reprises Rock, Métal, funk ou pop pour une soirée sous le signe du rock’n’roll avec la participation des écoles de musique de Fresne le Plan et les Andelys.

Le Food Truck Food Andelle proposera sur place de vous restaurer.

Entrée gratuite .

6B Rue du Général de Gaulle Ménesqueville 27850 Eure Normandie +33 2 32 49 69 95 conservatoire@charleval.net

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English : Festival Rock’n’Andelle

L’événement Festival Rock’n’Andelle Ménesqueville a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle