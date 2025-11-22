Festival Rock’n’Love Migé
Festival Rock’n’Love Migé samedi 22 novembre 2025.
Festival Rock’n’Love
Salle des fêtes Migé Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Pour cette troisième et ultime édition, ce Festival Rock à Migé offrira au public un cocktail de belles énergies Rock’n’Rolliennes avec quatre groupes icaumais,dont un groupe de Migé, et une artiste peintre performeuse !
Tous ces groupes distilleront un style de musique et artistique aux vibrations très différentes des autres proposant ainsi une variété de décibels qui comblera tous les goûts !
Entre sons telluriques, festifs et envolées mystiques, ces concerts exceptionnels à Migé seront l’occasion de vibrer, de danser, de chanter ou simplement de kiffer tous ensemble ce voyage super sonique qui promet d’être intensément délicieux !
Une occasion également d’offrir une vraie scène à des musiciens pour les soutenir, les faire connaître et les faire jouer ailleurs que dans des foires ou des bars.
Bar et Restauration sur place.
+ Stand de Merchandising.
Au programme
* 19h30 Les Mâles Saints
* 20h40 L Rock Français
* 21h50 Noisy Gift
* 23h The Fool’s Errand.
En Guest L’incroyable Pollen Butine qui peindra une œuvre originale en live pendant le Festival !! .
Salle des fêtes Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99 corinnepapillonprod@gmail.com
