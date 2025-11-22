Festival Rock’n’Love

Salle des fêtes Migé Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pour cette troisième et ultime édition, ce Festival Rock à Migé offrira au public un cocktail de belles énergies Rock’n’Rolliennes avec quatre groupes icaumais,dont un groupe de Migé, et une artiste peintre performeuse !

Tous ces groupes distilleront un style de musique et artistique aux vibrations très différentes des autres proposant ainsi une variété de décibels qui comblera tous les goûts !

Entre sons telluriques, festifs et envolées mystiques, ces concerts exceptionnels à Migé seront l’occasion de vibrer, de danser, de chanter ou simplement de kiffer tous ensemble ce voyage super sonique qui promet d’être intensément délicieux !

Une occasion également d’offrir une vraie scène à des musiciens pour les soutenir, les faire connaître et les faire jouer ailleurs que dans des foires ou des bars.

Bar et Restauration sur place.

+ Stand de Merchandising.

Au programme

* 19h30 Les Mâles Saints

* 20h40 L Rock Français

* 21h50 Noisy Gift

* 23h The Fool’s Errand.

En Guest L’incroyable Pollen Butine qui peindra une œuvre originale en live pendant le Festival !! .

Salle des fêtes Migé 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 80 98 99 corinnepapillonprod@gmail.com

English : Festival Rock’n’Love

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Rock’n’Love Migé a été mis à jour le 2025-11-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !