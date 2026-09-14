Festival : Roc’n Plots Guinguette du Val Eveillé Arudy
vendredi 18 septembre 2026 · Guinguette du Val Eveillé · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Festival : Roc’n Plots
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 01:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre. Le Roc’n Plots, c’est un événement festif du Sud-Ouest pour les grimpeurs, les curieux et les amateurs de musique ! Au programme : escalade, activités, concerts, DJ sets, spectacles et animations pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive. Soirée d’ouverture du festival !
18h00 : Ouverture du village festival.
18h00 – 20h00 : DJ Set avec DJ FLX & DJ MAREBASS.
20h00 – 21h00 : Reggae Session avec Good Bass Sound System.
21h00 – 22h15 : Concert de SAGE – Soul / Blues / Funk.
22h15 – 01h00 : Dub / Stepper Session avec Good Bass Sound System.
Une soirée festive et musicale aux sonorités reggae, soul, blues, funk et dub pour lancer le festival en beauté !
Réservations : https://www.teamplots.fr/ .
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 team.plots@gmail.com
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English : Festival : Roc’n Plots
L’événement Festival : Roc’n Plots Arudy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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