Festival : Roc’n Plots Guinguette du Val Eveillé Arudy
samedi 19 septembre 2026 · Guinguette du Val Eveillé · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Festival : Roc’n Plots
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 03:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre. Le Roc’n Plots, c’est un événement festif du Sud-Ouest pour les grimpeurs, les curieux et les amateurs de musique ! Au programme : escalade, activités, concerts, DJ sets, spectacles et animations pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive.
09h00–17h00 : Escalade en falaise, Slackline.
10h00–18h00 : Initiation escalade, Mini accrobranche, Tyrolienne.
09h00–17h00 : Canyoning, Spéléologie, Escalade grande voie et terrain d’aventure (sur inscription).
17h00–19h00 : Démonstration de highline.
18h00–20h00 : Contest des Chefs.
18h30–19h30 : Concert – Fougère MC.
19h30–21h00 : Banquet Gaulois.
21h00–21h45 : Finale du Contest des Chefs & tombola.
21h45–23h15 : Concert – CxK.
23h15–23h45 : Spectacle de feu.
23h45–03h00 : DJ sets – TASM.326 & Garisk.
Réservations : https://www.teamplots.fr/ .
Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 team.plots@gmail.com
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English : Festival : Roc’n Plots
L’événement Festival : Roc’n Plots Arudy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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