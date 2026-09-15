Festival : Roc’n Plots Guinguette du Val Eveillé Arudy

Informations pratiques

Arudy

Festival : Roc’n Plots

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 03:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre. Le Roc’n Plots, c’est un événement festif du Sud-Ouest pour les grimpeurs, les curieux et les amateurs de musique ! Au programme : escalade, activités, concerts, DJ sets, spectacles et animations pour petits et grands, dans une ambiance conviviale et festive.

09h00–17h00 : Escalade en falaise, Slackline.

10h00–18h00 : Initiation escalade, Mini accrobranche, Tyrolienne.

09h00–17h00 : Canyoning, Spéléologie, Escalade grande voie et terrain d’aventure (sur inscription).

17h00–19h00 : Démonstration de highline.

18h00–20h00 : Contest des Chefs.

18h30–19h30 : Concert – Fougère MC.

19h30–21h00 : Banquet Gaulois.

21h00–21h45 : Finale du Contest des Chefs & tombola.

21h45–23h15 : Concert – CxK.

23h15–23h45 : Spectacle de feu.

23h45–03h00 : DJ sets – TASM.326 & Garisk.

Réservations : https://www.teamplots.fr/ .

Guinguette du Val Eveillé 780 Bordedela Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 team.plots@gmail.com

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English : Festival : Roc’n Plots

L’événement Festival : Roc’n Plots Arudy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées