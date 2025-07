Festival Roc’n vibes Rue Saint Vincent Contz-les-Bains

Festival Roc’n vibes Rue Saint Vincent Contz-les-Bains jeudi 14 août 2025.

Festival Roc’n vibes

Rue Saint Vincent Colline du Stromberg Contz-les-Bains Moselle

Le Roc’n vibes revient pour sa deuxième édition !

C’est LE festival de l’été au Stromberg organisé par Le Club des Jeunes des 3 frontières sur deux dates.

Le jeudi, retrouvez le groupe rock Winecraft pour une ambiance vintage rock, puis dansez au son de Dj Dee!, cinq fois récompensé aux Luxembourg Nightlife Awards, en feeturing avec Mansaari, un habitué de la scène night luxembourgeoise.

Vendredi, retrouvez The Voice Trio et DJ Hofmeister, le spécialiste des fêtes en tous genres !

Restauration et buvette seront prévues, remplies de produits locaux.Tout public

Rue Saint Vincent Colline du Stromberg Contz-les-Bains 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15

English :

Roc’n vibes returns for its second edition!

It’s THE summer festival at the Stromberg, organized by the Club des Jeunes des 3 frontières over two dates.

On Thursday, join rock band Winecraft for a vintage rock vibe, then dance to five-time Luxembourg Nightlife Awards winner Dj Dee! in feeturing with Mansaari, a regular on the Luxembourg night scene.

On Friday, enjoy The Voice Trio and DJ Hofmeister, the all-round party specialist!

Catering and refreshments will be provided, filled with local produce.

German :

Das Roc’n vibes kehrt für seine zweite Ausgabe zurück!

Es ist DAS Sommerfestival im Stromberg, das vom Club des Jeunes des 3 frontières an zwei Terminen organisiert wird.

Am Donnerstag sorgt die Rockband Winecraft für eine Vintage-Rock-Atmosphäre, danach tanzen Sie zu den Klängen von Dj Dee!, der fünfmal bei den Luxembourg Nightlife Awards ausgezeichnet wurde, feeturing mit Mansaari, einem Stammgast der luxemburgischen Nightlife-Szene.

Am Freitag treten The Voice Trio und DJ Hofmeister, der Spezialist für Partys aller Art, auf!

Für Essen und Trinken ist gesorgt, gefüllt mit lokalen Produkten.

Italiano :

Roc’n vibes torna per la sua seconda edizione!

È il festival dell’estate allo Stromberg, organizzato dal Club des Jeunes des 3 frontières in due date.

Giovedì, la rock band Winecraft vi farà vivere un’atmosfera rock vintage, poi ballerete al suono di DJ Dee! cinque volte vincitore dei Luxembourg Nightlife Awards, in collaborazione con Mansaari, un habitué della scena notturna lussemburghese.

Venerdì è la volta di The Voice Trio e DJ Hofmeister, lo specialista delle feste!

Saranno forniti catering e rinfreschi a base di prodotti locali.

Espanol :

Roc’n vibes vuelve en su segunda edición

Es EL festival del verano en el Stromberg, organizado por el Club des Jeunes des 3 frontières en dos fechas.

El jueves, el grupo de rock Winecraft le ofrecerá un ambiente de rock vintage, y después podrá bailar al ritmo de DJ Dee, cinco veces ganador del Luxembourg Nightlife Awards, en colaboración con Mansaari, un habitual de la escena nocturna luxemburguesa.

El viernes, será el turno de The Voice Trio y DJ Hofmeister, ¡el especialista de la fiesta!

Habrá catering y refrescos a base de productos locales.

