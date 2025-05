Festival Rodas Vivas – QUAI DES CHAPS Nantes, 8 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-08 10:00 – 23:30

Gratuit : non Accès au site : 3 € (gratuit jusqu’à 12 ans et pour les adhérents)Par atelier : 25 € (15 € prix adhérents)Par concert : 12 € prévente/ 15 € sur place (10 € prix adhérents)

Le festival Rodas Vivas (cercles vivants) a pour objectif de présenter la culture populaire brésilienne en mettant en avant ses origines multiples et sa diversité. Les différentes manifestations artistiques et culturelles visent à montrer un éventail plus élargi tel le Jongo, Coco, Bumba-Meu-Boï, en plus de la samba, le funk brésilien, maculelê, puxada de rede et la capoeira, déjà connus du grand public. du 6 au 8 juin 2025 Consultez le programme sur https://roda-vida.com/

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

06 10 85 83 46 https://roda-vida.com/