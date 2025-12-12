FESTIVAL ROLLING SAONE – 18E EDITION – HALLE SAUZAY – GRAY Gray

FESTIVAL ROLLING SAONE – 18E EDITION Début : 2026-05-15 à 17:00. Tarif : – euros.

PASS 1 JOUR Conditions généralesOuverture des portes 17 h 00Billet non remboursable et non échangeable.L’organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie de la programmation.L’organisation se réserve le droit de modifier l’horaire d’ouverture des portes.Au coeur de la ville de Gray, le festival Rolling Saône est idéalement situé, proche de grandes agglomérations : Dijon, Besançon, Dole, Vesoul, Langres.Des concerts pour tous, accessibles et de très grande qualité. Le festival dispose d’infrastructures uniques qui garantissent la bonne tenue des concerts quelle que soit la météo. Ainsi, la halle couverte de 1000 m2 permet d’accueillir dans des conditions exceptionnelles plus de 4 500 personnes et des artistes de renommée internationaleAccès au siteHalle Sauzay Avenue Carnot – 70 100 GrayOuverture du site à 17h00 – Fermeture à 2h chaque soirParking gratuit à proximité de la Halle, 1200 placesAnimaux non autorisésAppareils photos reflex, trépiers, monopodes etperches à selfies interdits sur le site. Seuls les appareilscompacts sont autorisés.Vidéos non autoriséesBoissons non autorisées à l’entrée du festival, àl’exception des bouteilles d’eau sans bouchon.Camelback interdit sur le site.Parapluie interdit sur le site.TOUTE SORTIE DU FESTIVAL EST DÉFINITIVE.HébergementCamping gratuit à 500m de la HalleAccessible sur présentation d’un billet d’entrée «festival»Douches et commodités sur placeTentes uniquement – Animaux non autorisés

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE SAUZAY – GRAY 3 RUE SAUZAY 70100 Gray 70