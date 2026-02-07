FESTIVAL ROLLING SAONE Rue Sauzay Gray

FESTIVAL ROLLING SAONE

Rue Sauzay HALLE SAUZAY Gray Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Rolling Saône entend bien réunir les générations encore longtemps !

18e édition ! 18e épisode d’une aventure menée tambour battant par une famille de bénévoles irréductibles, droits dans leurs valeurs mais souples sur leurs appuis. Si les organisateurs ne renient jamais le volet familial du rendez-vous graylois, ils démontrent chaque année leur souplesse sans faille pour composer avec la réalité d’un monde du spectacle parfois.. insaisissable.

Du 14 au 16 mai 2026, l’enthousiasme sera bel et bien au rendez-vous, sous la halle Sauzay, avec encore une fois une affiche audacieuse qui devrait plaire au plus grand nombre.

Illustration parfaite de la détermination des organisateurs, la présence de Matt Pokora sera à n’en pas douter le temps fort de cette 18e édition. Bête de scène, artiste complet, chouchou du public avec qui il a su nouer une relation forte, Matt Pokora à Rolling Saône c’était une évidence. On attendait un alignement des planètes, c’est chose faite ! Autres invités de marque, eux aussi dans le coeur de leurs fans, Dajadja & Dinaz seront une sensation forte de l’édition 2026. Que dire de Marine, vainqueur de la Star Academy 2024, qui fera résonner ses tubes aux milliers de festivaliers en feu ? Un mot enfin pour notre voisin, notre ami, notre porte-bonheur Aldebert ! Où plutôt Helldebert puisque c’est bien dans une ambiance riffs saturés, fourche du diable et sales gentils gosses que Guillaume Aldebert viendra faire exploser son énergie pour le bonheur des plus petits… comme des plus grands !

Rolling Saône, c’est aussi des artistes fidèles, dont l’univers et le vocabulaire font parties de nos vies, et qui savent réveiller nos souvenirs, nos émotions. Pour notre plus grand plaisir, Stephan Eicher revient nous offrir sa poésie, Eiffel rallumera la rage qui couve en chacun de nous et Ycare incarnera la parfaite association de la beauté et de la puissance des mots, entre tendresse et révolte. Amateurs de techno, de RnB, d’electro-world ou de reggae on vous propose Oriska, DJ Bens, Orange Blossom et Vanupié. Il y en aura pour tout le monde on vous dit !

Un festival pour petits et grands , c’est valable aussi pour les artistes. Rolling Saône fera de nouveau la part belle aux talents locaux et régionaux qui partageront l’affiche et la scène avec les pointures.

En 18 édition, Rolling Saône aura connu beaucoup d’émotions l’euphorie de la construction, l’inquiétude face aux turpitudes d’un écosystème incontrôlable, l’opiniâtreté devant l’attente légitime d’un public fidèle. Si le miracle opère chaque année, c’est finalement parce que deux familles s’unissent. Bénévoles et public rassemblés dans un même élan de partage et de générosité. Saupoudré de musique, de sourires, de danse et de liberté. La vie quoi.

Vivons encore de belles émotions, ensemble, du 14 au 16 mai 2026, à Gray !

Vive Rolling Saône. .

Rue Sauzay HALLE SAUZAY Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté rolling.saone@orange.fr

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English : FESTIVAL ROLLING SAONE

L’événement FESTIVAL ROLLING SAONE Gray a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY