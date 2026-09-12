Informations pratiques

Châteaudun

Festival Romantique du Loir Musique en déambulation au château de Châteaudun

Place Jehan du Dunois Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Déambulation musicale dans le château tout au long de l’après-midi. Musique de chambre par Les Affranchi.e.s Animation proposée comme avant-scène dans le cadre de la 12e édition du Festival Romantique du Loir proposé par Les Amours du Poète.

Avec

Anne Camillo (violon)

Hélène Decoin (violon)

Céline Tison (alto)

Pierre Charles (violoncelle)

Elodie Brzustowski (théorbe)

Antoine Pecqueur (basson)

Martin Roux (hautbois)

Le Festival Romantique du Loir fait vibrer le patrimoine du Centre-Val de Loire afin d’offrir la musique de chambre d’excellence là où on ne l’attend pas en plein cœur de nos territoires ruraux. Le festival réunit chaque année des musiciens issus des plus prestigieuses formations et des solistes internationaux. Le festival privilégie les lieux patrimoniaux à taille humaine. Ici, pas de barrière entre la scène et la salle vous vivez la musique à quelques mètres seulement des artistes. Cette proximité crée une émotion rare, une rencontre directe et authentique entre les interprètes et le public. .

Place Jehan du Dunois Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 71 58 13 13 adup4128@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical stroll through the castle throughout the afternoon. Chamber music by Les Affranchi.e.s. An event presented as a prelude to the 12th edition of the Festival Romantique du Loir, organized by Les Amours du Po%E8te.

L’événement Festival Romantique du Loir Musique en déambulation au château de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN