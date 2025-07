Festival romantique du Loir « Tableaux de Cézanne » Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival romantique du Loir « Tableaux de Cézanne » Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 20 septembre 2025.

Festival romantique du Loir « Tableaux de Cézanne »

Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre de la 11e édition du Festival Romantique du Loir.

Marie Christine BARRAULT, comédienne

Carine Zarifian, Christophe Bukudjian pianos

Maurice Ravel , Claude Debussy, Gabriel Fauré

Igor Stravinsky, Sergueï Rachmaninov

Il est peu de pages sur la peinture de Cézanne plus denses et plus justes que cet ensemble de lettres et fragments de lettres adressés par Rilke à sa femme.

» Rilke pouvait voir dans les tableaux de Cézanne le modèle le plus admirable de ces « choses d’art » objectives et « miraculeusement absorbées en elles-mêmes » auxquelles il tendait lui-même » .

Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 71 58 13 13

