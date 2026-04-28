Festival ROYAN-ORGUES 2026 Le Palais, 42 av des Congrès Royan
lundi 19 octobre 2026 · Le Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Festival ROYAN-ORGUES 2026
Le Palais, 42 av des Congrès Chapelle Notre-Dame des Anges, av de Paris ou Église Notre-Dame de Royan, 1 av de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-19
Rendez-vous au Palais des Congrès où des conférences, des rencontres, des ateliers découvertes, des concerts et une exposition seront proposés pour tous les publics.
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Le Palais, 42 av des Congrès Chapelle Notre-Dame des Anges, av de Paris ou Église Notre-Dame de Royan, 1 av de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royan-orgues.fr
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English :
Come to the Palais des Congrès, where conferences, meetings, introductory workshops, concerts, and an exhibition will be offered for audiences of all ages.
L’événement Festival ROYAN-ORGUES 2026 Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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