Festival ROYAN-ORGUES 2026 Le Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Festival ROYAN-ORGUES 2026

Le Palais, 42 av des Congrès Chapelle Notre-Dame des Anges, av de Paris ou Église Notre-Dame de Royan, 1 av de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-19

Rendez-vous au Palais des Congrès où des conférences, des rencontres, des ateliers découvertes, des concerts et une exposition seront proposés pour tous les publics.

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Le Palais, 42 av des Congrès Chapelle Notre-Dame des Anges, av de Paris ou Église Notre-Dame de Royan, 1 av de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royan-orgues.fr

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English :

Come to the Palais des Congrès, where conferences, meetings, introductory workshops, concerts, and an exhibition will be offered for audiences of all ages.

L’événement Festival ROYAN-ORGUES 2026 Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan