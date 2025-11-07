Festival RTT rencontres du théâtre de témoignage AGORA Metz

Festival RTT rencontres du théâtre de témoignage

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-07 2025-11-08

Un événement unique en France, né de l’urgence de dire, d’écouter, d’agir.

Pendant trois jours, le jeune festival fait du théâtre un espace de résistance, de mémoire et de partage. Spectacles, projections, lectures, rencontre littéraire, ateliers participatifs, débats chaque moment devient un lieu de rencontre, de réflexion, de prise de conscience et d’engagement.

Imaginé par Marie-Pierre Mazzarini, directrice artistique de la compagnie Entre les Actes de Metz, cet événement fédérateur met en lumière un théâtre singulier qui valorise la parole citoyenne. Portée par une éthique de l’écoute, de la rencontre et de l’engagement, elle affirme depuis plus d’une décennie sa conviction profonde?: le théâtre peut être un outil de transformation, d’émancipation et de dialogue.Tout public

English :

A unique event in France, born of the urgent need to speak out, listen and act.

For three days, the young festival turns theater into a space for resistance, memory and sharing. Shows, screenings, readings, literary encounters, participatory workshops, debates: every moment becomes a place for meeting, reflection, awareness and commitment.

Conceived by Marie-Pierre Mazzarini, artistic director of the Metz-based company Entre les Actes, this unifying event highlights a singular form of theater that values the voice of the citizenry. Driven by an ethic of listening, encounter and commitment, she has been asserting for over a decade her profound conviction that theater can be a tool for transformation, emancipation and dialogue.

German :

Eine in Frankreich einzigartige Veranstaltung, die aus der Dringlichkeit, etwas zu sagen, zuzuhören und zu handeln, entstanden ist.

Drei Tage lang macht das junge Festival das Theater zu einem Raum des Widerstands, der Erinnerung und des Teilens. Aufführungen, Filmvorführungen, Lesungen, Literaturtreffen, partizipative Workshops, Debatten: Jeder Moment wird zu einem Ort der Begegnung, der Reflexion, der Bewusstseinsbildung und des Engagements.

Diese von Marie-Pierre Mazzarini, der künstlerischen Leiterin der Compagnie Entre les Actes aus Metz, erdachte Veranstaltung stellt ein einzigartiges Theater ins Rampenlicht, das das Wort des Bürgers aufwertet. Getragen von einer Ethik des Zuhörens, der Begegnung und des Engagements, bekräftigt sie seit mehr als einem Jahrzehnt ihre tiefe Überzeugung, dass das Theater ein Werkzeug der Transformation, der Emanzipation und des Dialogs sein kann.

Italiano :

Un evento unico in Francia, nato dall’urgenza di parlare, ascoltare e agire.

Per tre giorni, questo giovane festival trasforma il teatro in uno spazio di resistenza, memoria e condivisione. Spettacoli, proiezioni, letture, incontri letterari, laboratori partecipativi, dibattiti: ogni momento diventa un luogo di incontro, riflessione, sensibilizzazione e coinvolgimento.

Ideato da Marie-Pierre Mazzarini, direttore artistico della compagnia Entre les Actes di Metz, questo evento unificante mette in luce una forma di teatro unica che valorizza la voce del popolo. Spinta da un’etica di ascolto, incontro e impegno, da oltre un decennio afferma la sua profonda convinzione che il teatro possa essere uno strumento di trasformazione, emancipazione e dialogo.

Espanol :

Un acontecimiento único en Francia, nacido de la necesidad urgente de hablar, escuchar y actuar.

Durante tres días, este joven festival convierte el teatro en un espacio de resistencia, memoria y puesta en común. Espectáculos, proyecciones, lecturas, encuentros literarios, talleres participativos, debates: cada momento se convierte en un lugar de encuentro, reflexión, sensibilización e implicación.

Concebido por Marie-Pierre Mazzarini, directora artística de la compañía Entre les Actes, con sede en Metz, este acontecimiento unificador pone de relieve una forma única de teatro que valora la voz del pueblo. Impulsada por un espíritu de escucha, encuentro y compromiso, lleva más de una década afirmando su profunda convicción de que el teatro puede ser una herramienta de transformación, emancipación y diálogo.

