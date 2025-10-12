Festival Rue Barrée Octobre Ose Rue de la Halle Ibos

Festival Rue Barrée Octobre Ose

Rue de la Halle IBOS Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le festival Rue Barrée revient pour une nouvelle édition.

Cette année, cap sur le village d’Ibos, où la culture de rue s’invite pour une journée de spectacles et de concerts gratuits !

Mais ce n’est pas parce que c’est gratuit que ça ne coûte rien !

Nous vous remercions donc d’avance pour votre soutien et votre participation libre mais ultra nécessaire, selon vos moyens et vos possibilités…

Buvette Rue Barrée ouverte sus la Halle de 10h à 20h (fermée pendant les spectacles)

AU PROGRAMME

11h Centre de Loisirs Spectacle 1789 SECONDES par la Compagnie International Alligator Nîmes

12h30 Halle Pause repas avec Escales Créoles > Rougail saucisses ou végétarien (10€) au bénéfice de l’association

15h Ecole des filles Spectacle BATMAN CONTRE ROBESPIERRE par Le Grand Colossal Théâtre Paris

15h Ecole maternelle Spectacle POUR EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE par la Compagnie D. I Du Muerte Coco Marseille

17h Ecole des filles Spectacle FRIGO (Opus 2) par la Cie Dis Bonjour à la Dâme Lyon

18h15 Parvis de la Mairie Spectacle WONDER BRASS QUARTET par le Wonder Brass Quartet Toulouse

> Pour télécharger le flyer, voir Document (Bloc Coordonnées)

.

Rue de la Halle IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Rue Barrée festival is back for another edition.

This year, the village of Ibos is the setting for a day of free street performances and concerts!

But just because it’s free doesn’t mean it costs nothing!

So we’d like to thank you in advance for your support and your free but much-needed participation, according to your means and possibilities…

Rue Barrée refreshment bar open sus la Halle from 10 a.m. to 8 p.m. (closed during shows)

ON THE PROGRAM

11am Centre de Loisirs: Show 1789 SECONDES by Compagnie International Alligator Nîmes

12:30 Halle: Lunch break with Escales Créoles > Sausage or vegetarian rougail (10?) to benefit the association

3pm Girls’ school: Show BATMAN CONTRE ROBESPIERRE by Le Grand Colossal Théâtre Paris

3pm Nursery school: Show POUR EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE by Compagnie D. I Du Muerte Coco Marseille

5pm Ecole des filles: Show FRIGO (Opus 2) by Cie Dis Bonjour à la Dâme Lyon

6:15pm Parvis de la Mairie: WONDER BRASS QUARTET show by the Wonder Brass Quartet Toulouse

> To download the flyer, see Document (Contact block)

German :

Das Festival Rue Barrée kehrt für eine neue Ausgabe zurück.

Dieses Jahr geht es ins Dorf Ibos, wo die Straßenkultur zu einem Tag mit kostenlosen Aufführungen und Konzerten einlädt!

Aber nur weil es kostenlos ist, heißt das nicht, dass es nichts kostet!

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und Ihre freie, aber notwendige Teilnahme, je nach Ihren Mitteln und Möglichkeiten…

Buvette Rue Barrée in der Halle von 10 bis 20 Uhr geöffnet (während der Aufführungen geschlossen)

AU PROGRAMM

11 Uhr Centre de Loisirs: Theaterstück 1789 SECONDES von der Compagnie International Alligator Nîmes

12.30 Uhr Halle: Essenspause mit Escales Créoles > Rougail saucisses oder vegetarisch (10?) zugunsten des Vereins

15 Uhr Mädchenschule: Aufführung BATMAN GEGEN ROBESPIERRE von Le Grand Colossal Théâtre Paris

15 Uhr Vorschule: Theaterstück POUR EN EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE von der Compagnie D. I Du Muerte Coco Marseille

17 Uhr Mädchenschule: Aufführung FRIGO (Opus 2) von der Cie Dis Bonjour à la Dâme Lyon

18:15 Uhr Parvis de la Mairie: Aufführung WONDER BRASS QUARTET von Wonder Brass Quartet Toulouse

> Um den Flyer herunterzuladen, siehe Dokument (Block Kontaktdaten)

Italiano :

Il festival della Rue Barrée torna per una nuova edizione.

Quest’anno si sposta nel villaggio di Ibos, dove la cultura di strada è protagonista di una giornata di spettacoli e concerti gratuiti!

Ma il fatto che sia gratuito non significa che non costi nulla!

Vi ringraziamo quindi in anticipo per il vostro sostegno e la vostra partecipazione gratuita ma necessaria, secondo i vostri mezzi e le vostre possibilità…

Bar di Rue Barrée aperto sus la Halle dalle 10.00 alle 20.00 (chiuso durante gli spettacoli)

SUL PROGRAMMA

11.00 Centre de Loisirs: Spettacolo 1789 SECONDES della Compagnie International Alligator Nîmes

12.30 Halle: Pausa pranzo con Escales Créoles > Salsiccia o rougail vegetariano (10?) a favore dell’associazione

15.00 Scuola femminile: Spettacolo BATMAN CONTRE ROBESPIERRE di Le Grand Colossal Théâtre Parigi

15.00 Scuola materna: Spettacolo POUR EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE della Compagnie D. I Du Muerte Coco Marsiglia

17.00 Ecole des filles: Spettacolo FRIGO (Opus 2) di Cie Dis Bonjour à la Dâme Lione

18.15 Parvis de la Mairie: spettacolo WONDER BRASS QUARTET del Wonder Brass Quartet Tolosa

> Per scaricare il volantino, consultare il documento (blocco Contatti)

Espanol :

El festival de la Rue Barrée celebra una nueva edición.

Este año se traslada al pueblo de Ibos, donde la cultura callejera será la protagonista de una jornada de espectáculos y conciertos gratuitos

Pero que sea gratis no significa que no cueste nada

Así que queremos agradecerte de antemano tu apoyo y tu participación gratuita pero muy necesaria, en la medida de tus posibilidades…

Bar de la Rue Barrée abierto sus la Halle de 10h a 20h (cerrado durante los espectáculos)

EN EL PROGRAMA

11.00 h Centre de Loisirs: Espectáculo 1789 SEGUNDOS de la Compagnie International Alligator Nîmes

12.30 h Halle: Pausa para comer con Escales Créoles > Salchicha o rougail vegetariano (10?) a beneficio de la asociación

15.00 h Escuela de niñas: Espectáculo BATMAN CONTRE ROBESPIERRE de Le Grand Colossal Théâtre París

15.00 h Guardería: Espectáculo POUR EN FINIR AVEC L’ORIGINE DU MONDE de la Compagnie D. I Du Muerte Coco Marsella

17.00 h Escuela de niñas: Espectáculo FRIGO (Opus 2) de Cie Dis Bonjour à la Dâme Lyon

18.15 h Parvis de la Mairie: Espectáculo WONDER BRASS QUARTET por Wonder Brass Quartet Toulouse

> Para descargar el folleto, consulte el Documento (Bloque Datos de contacto)

