1 spectacle: Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5€

2 spectacles: Plein tarif 15€ / Tarif réduit 8€

3 spectacles: Plein tarif 20€ / Tarif réduit 10€

Réservations conseillées (tel ou mail)

Entrée libre au site et aux concerts

Début : 2025-07-04T19:00:00 – 2025-07-04T23:30:00

Fin : 2025-07-05T17:00:00 – 2025-07-05T23:30:00

La compagnie Cirta présente son Festival Rue CIRTA avec au programme :

3 SPECTACLES :

Le Chienchien des Babaskerville – Cie La Rouille

Théâtre de rue / Tout public dès 8 ans / Vendredi 04/07/25 – 20h45

Ils sont de retour !

Après avoir fait le tour du monde avec son dernier coup d’archet, SH et Trévor, célèbre duo forain interprète des aventures de Sherlock Holmes, revient plus fort et plus drôle avec Le Chienchien des Babaskerville. La libre adaptation de l’aventure la plus terrifiante du mythique détective mettra une fois de plus l’intelligence collective à profit : les spectateurs qui parviendront à ne pas mourir de trouille seront partie prenante et mèneront l’enquête de Londres à la lande de Dartmoor, sur les traces de l’horrible bête.

Le Chienchien des Babaskerville est un boniment forain d’aventure qui se situe quelque part entre le Grand Guignol et le Guignol tout court.

Sacré Mômans – Cie des Rotules éffrénées

Clown / Tout public dès 5 ans / Samedi 05/07/25 – 18h

Marlène et Gladys émergent de plusieurs mois à pouponner. Bébés parés et landaus pimpés, ces « Sacré mômans » ont rendez-vous avec un spectacle paillettes et années 80.

Avec humour et démesure, elles lèvent le voile sur l’aspect édulcoré de la naissance, la charge mentale et la pression de la «super maman». Elles jonglent avec leurs émotions et entraînent le public dans une tornade tragi-comique qui résonne en chacun.e.

Here and Now – Cie Inhérence

Cirque, humour et bien-être / Tout public / Samedi 05/07/25 – 20h45

Peut-on se rendre malade à trop vouloir aller mieux ? Peut-on se perdre en pensant se trouver?

Gourou acrobate Illuminé du bien-être, Jean-Charles Gaume, alias Xavier Constantin partage avec nous les pratiques qu’il développe pour son bonheur mais avant tout pour le nôtre.

Here & Now interroge la place du « mieux-être » dans notre société et pointe les dérives et les paradoxes de ce nouvel engouement.

Entre la sincérité du personnage et l’ironie de l’auteur, l’humour de cette pièce amène chacun à considérer un instant, son propre rapport au bonheur et à en rire peut-être…

2 CONCERTS :

RIP Chef (‘ai ripé chef)

Chanson festive / Musique / Vendredi 04/07/25 – 19h30 et 22h

Amis à la scène comme à la fête depuis plus de 10 ans, Flo et Vouloute écument des centaines de concerts avant de former RIP Chef en 2022, un duo étonnant, détonant mais pas déconnant.

Les bouchons sautent et les gens dansent ou bien est-ce le contraire ? Du soufflet de carton aux épines de nacre, les chants à partager. De l’épopée mélodieuse au son brut des courants punk rock, RIPez avec insouciance, décoinçez ce qui bloque.

Casius Belli et son Camping-car Tour

Musique / Samedi 05/07/25 – 19h30 et 22h

Casius Belli c’est un groupe incontournable du paysage musical haut-marnais depuis maintenant 15 ans, composé de 6 musiciens. Casius Belli c’est une grande famille, la Casius Family. Casius Belli c’est un groupe de scène plein d’énergie et de bonne humeur. Casius Belli c’est aussi des textes légers, bourrés d’humour et d’ironie, une musique riche entre envolées de violon et de flûte et rythmiques lourdes et groove.

Sans oublier les performances graff de SupsOner et SeRN2

Vendredi 04/07/25 : ouverture des portes 19h00 spectacles dès 19h30

Samedi 05/07/25 : ouverture des portes 17h00, spectacles dès 18h

Accueil convivial. Buvette et restauration sur place

Cour de l'école Jean Duvet 16 Pl. Jean Duvet, 52200 Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est

