FESTIVAL RUE DES LIVRES 2026 Cadets de Bretagne Rennes Dimanche 15 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Le festival Rue des Livres est de retour pour sa 18e édition, samedi 14 et dimanche 15 mars 2025, aux Cadets de Bretagne. Un temps fort autour du livre, de la lecture et de l’écriture au cœur du quar…

**Salon du livre, dédicaces, rencontres d’auteur·ices et illustrateur·ices, ateliers enfants et ados, lectures à voix haute, spectacles, expositions, balades… Rendez-vous pour deux jours de fête autour du livre, de la lecture et de l’écriture !**

Le festival Rue des livres, implanté historiquement dans le quartier prioritaire de Maurepas, est la vitrine de la diversité et du dynamisme littéraire local en présence d’auteurs et autrices, éditeurs et éditrices, libraires, bibliothécaires, médiateurs et médiatrices, étudiants et étudiantes et… lecteurs et lectrices !

En fil rouge de la programmation cette année, la thématique de l’AMITIÉ(S). Amitiés adolescentes, amitiés créatrices, amitiés amoureuses, amitiés rivales mais aussi solidarité, fraternité, sororité… Ces sentiments et ces liens sont riches d’histoires et de personnages !

**Gratuit et ouvert à toutes et tous.**

02 99 38 28 25 contact@ruedeslivres.org https://festival-ruedeslivres.org/festival

Cadets de Bretagne 139 Rue d’Antrain, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



