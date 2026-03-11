Festival Rues & Cies SO BIGGER Les Établissements Lafaille  Esplanade du Musée départemental d’art ancien et contemporain MUDAAC Épinal

Festival Rues & Cies SO BIGGER Les Établissements Lafaille

Esplanade du Musée départemental d’art ancien et contemporain MUDAAC 1 place Lagarde Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 16:45:00

Date(s) :

2026-06-14

Dans le cadre de l’édition 2026 de Rues & Cies, festival de spectacles de rue pluridisciplinaire, initié et organisé par la Ville d’Épinal, le MUDAAC accueille sur son esplanade le duo de clowns des Établissements Lafaille dans le spectacle SO BIGGER.

Deux voleurs trop ambitieux ont commis le casse de leur vie en volant le trop grand chef-d’œuvre Le Radeau de la Méduse .

Ils doivent à tout prix disparaître de l’espace public. Mais plus ils tentent d’être discrets, plus les regards se tournent vers eux.

La rue est sans issue, incompréhensible enchevêtrement labyrinthique. Ils sont à découvert, vulnérables. Ils rasent les murs, tentent la fuite. Ils ont vu tellement trop grand. Tout est trop, parce que le monde lui-même est trop grand pour eux.

Ce cambriolage est un naufrage et fait immanquablement du spectateur un complice.

Parce que nous nous sommes tous sentis, un jour, submergés par l’immensité du monde.Tout est tellement SO BIGGER.

Rendez-vous sur l’esplanade du Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) !

Sans réservation, dans la limite des places disponiblesTout public

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Esplanade du Musée départemental d’art ancien et contemporain MUDAAC 1 place Lagarde Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 20 33

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English :

As part of the 2026 edition of Rues & Cies, a multi-disciplinary street performance festival initiated and organized by the City of Épinal, MUDAAC is welcoming the clown duo from Établissements Lafaille to its esplanade for their show SO BIGGER.

Two over-ambitious thieves have pulled off the heist of their lives by stealing the all-too-big masterpiece: The Raft of the Medusa .

They must disappear from public view at all costs. But the more they try to be discreet, the more eyes turn to them.

The street is a dead end, an incomprehensible labyrinthine tangle. They are out in the open, vulnerable. They shave the walls, try to escape. They’ve seen too much. Everything is too much, because the world itself is too big for them.

This burglary is a shipwreck, and inevitably makes the viewer an accomplice.

Because we’ve all felt overwhelmed by the immensity of the world, and it’s all so SO BIGGER.

See you on the esplanade of the Musée départemental d?art ancien et contemporain (MUDAAC)!

No reservation necessary, subject to availability

L’événement Festival Rues & Cies SO BIGGER Les Établissements Lafaille Épinal a été mis à jour le 2026-03-11 par OT EPINAL ET SA REGION