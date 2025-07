FESTIVAL RUMBA CATALANE Collioure

FESTIVAL RUMBA CATALANE Collioure mardi 29 juillet 2025.

FESTIVAL RUMBA CATALANE

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-07-29 21:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

2025-07-29 2025-07-30

Assistez à la 2ème édition FESTIVAL DE RUMBA CATALANE ! Le mardi assistez au concert d’Arrels de Gracia et Las Panteras à 21h. Le mercredi, Rumba flamenca y rumba cubana pour jeune public à 11h, et concert Calle Gitana et Rumbamazigha à 21h prendront place.

Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43

English :

Attend the 2nd FESTIVAL DE RUMBA CATALANE! On Tuesday, enjoy a concert by Arrels de Gracia and Las Panteras at 9pm. On Wednesday, Rumba flamenca y rumba cubana for young audiences at 11am, and a concert by Calle Gitana and Rumbamazigha at 9pm.

German :

Besuchen Sie das 2. FESTIVAL DE RUMBA CATALANE! Besuchen Sie am Dienstag das Konzert von Arrels de Gracia und Las Panteras um 21 Uhr. Am Mittwoch findet um 11 Uhr Rumba flamenca y rumba cubana für junges Publikum statt und um 21 Uhr ein Konzert von Calle Gitana und Rumbamazigha.

Italiano :

Partecipate al 2° FESTIVAL DELLA RUMBA CATALANA! Martedì, alle 21.00, concerto di Arrels de Gracia e Las Panteras. Mercoledì, Rumba flamenca y rumba cubana per il pubblico giovane alle 11.00 e concerto di Calle Gitana e Rumbamazigha alle 21.00.

Espanol :

¡Ven a la 2ª FIESTA DE LA RUMBA CATALANA! El martes, concierto de Arrels de Gracia y Las Panteras a las 21:00 h. El miércoles, Rumba flamenca y rumba cubana para el público infantil a las 11h y concierto de Calle Gitana y Rumbamazigha a las 21h.

