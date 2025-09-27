Festival Rûmî médiathèque James Baldwin Paris

Festival Rûmî médiathèque James Baldwin Paris samedi 27 septembre 2025.

A l’occasion de la célébration de la naissance du poète Rûmi, figure emblématique des communautés persanophones (afghanes, iraniennes, tadjiks…) et turques, l’association Vatandar organise à la médiathèque un événement ouvert à tous et toutes. Au programme, danse et musique traditionnelle, spectacle de danse Soufi, lectures multilingues, discours, exposition et dégustation…

Célébration de la naissance du poète persan Rûmî : journée festive, artistique et interculturelle ouverte à tous et toutes.

Le samedi 27 septembre 2025

de 12h00 à 12h00

gratuit Tout public.

médiathèque James Baldwin 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/