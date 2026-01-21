Festival Rustine 7 Salle des fêtes du Mûrier Craon

Festival Rustine 7

Salle des fêtes du Mûrier 6 Rue du Mûrier Craon Mayenne

Tarif : 1 – 1 – 100 EUR

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 01:00:00

2026-02-14

Au vu du contexte global actuel, il nous semble prudent de reprendre, coûte que coûte, le chemin de fête !

RUSTINE est un festival alternatif et pluridisciplinaire.

Une sorte de cour des miracles artistique, festive et bon enfant. De l’avis de tous ceux qui l’ont déjà vécu (artistes, bénévoles, publics), on y est comme à la maison .

Cette nouvelle édition du Festival Rustine aura lieu le samedi 14 février 2026 à Craon (53400). Comme d’habitude, l’entrée du festival sera à prix libre et conscient, pour pemettre à un maximum de personne de profiter des propositions du festival.

Il y aura, comme à l’accoutumée de l’édition indépendante, de la musique, de la création textile, de la gravure, de la BD, du tatouage, des rencontres d’auteurs et d’artistes venus d’horizons artistiques et géographiques variés.

Nous dévoilerons la programmation au fil des semaines. A ce jour en tout cas, nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir et de partager ensemble le travail de

Odette Picaud, Sophie Herniou [art singulier] / Thomas de la Pinta [gravure] / Lo étoile [ferronnerie] / les éditions Rouquemoute / Zanzim, Mathieu Demore, Lionel Chouin, Jop [BD] / Casiomaha [toy music-pop synthétique] / Johannes [symphonies obsessionnelles] / Grand Hôtel [trio folk] / Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot [rock’n’roll sauvage et blues poisseux]…

Il est toujours possible de participer au financement du festival sur la plateforme Helloasso > Festival Rustine 2026 .

octopus.rustine@gmail.com

English :

Given the current global context, we think it’s prudent to get back on the party trail, whatever the cost!

