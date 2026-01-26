Festival Sac à son Saint-Senoch
Festival Sac à son Saint-Senoch samedi 28 février 2026.
Festival Sac à son
4 Place de la Mairie Saint-Senoch Indre-et-Loire
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 02:00:00
2026-02-28
Le Sac à son, c’est des sacs et du bon son !
14h tournoi de Cornhole en doublette et maquillage et jeux pour enfants.
19h concerts Los Globos (ska punk)- The Brunettes (rock 100% girls) Pushka (rap/ska/hip hop).
Restauration et boissons sur place.
Tous les bénéfices de l’événement iront à l’association Cancen (lutte contre le cancer). .
4 Place de la Mairie Saint-Senoch 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 91 04 01 canscene2024@gmail.com
English :
2pm: double Cornhole tournament and face painting games for children.
7pm: concerts: Los Globos (ska punk)- The Brunettes (100% girls rock) Pushka (rap/ska/hip hop).
Catering and drinks on site.
All proceeds from the event will go to the Cancen association.
