Festival Sac à son

4 Place de la Mairie Saint-Senoch Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 02:00:00

Date(s) :

2026-02-28

14h tournoi de Cornhole en doublette et maquillage jeux pour enfants.

19h concerts Los Globos (ska punk)- The Brunettes (rock 100% girls) Pushka (rap/ska/hip hop).

Restauration et boissons sur place.

Tous les bénéfices de l’événement iront à l’association Cancen.

Le Sac à son, c’est des sacs et du bon son !

14h tournoi de Cornhole en doublette et maquillage et jeux pour enfants.

19h concerts Los Globos (ska punk)- The Brunettes (rock 100% girls) Pushka (rap/ska/hip hop).

Restauration et boissons sur place.

Tous les bénéfices de l’événement iront à l’association Cancen (lutte contre le cancer). .

4 Place de la Mairie Saint-Senoch 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 91 04 01 canscene2024@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2pm: double Cornhole tournament and face painting games for children.

7pm: concerts: Los Globos (ska punk)- The Brunettes (100% girls rock) Pushka (rap/ska/hip hop).

Catering and drinks on site.

All proceeds from the event will go to the Cancen association.

L’événement Festival Sac à son Saint-Senoch a été mis à jour le 2026-01-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire