Festival Sacrée Musique Chœur de Sartène Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Festival Sacrée Musique Chœur de Sartène

Jeudi 4 décembre 2025 de 20h30 à 21h45. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 21:45:00

Date(s) :

2025-12-04

Sacrée Musique revient pour une 5e édition élargie à toute la région Sud 43 concerts illuminés à la vraie bougie dans les églises emblématiques du territoire, avant Noël.

Le Chœur d’hommes de Sartène incarne le chant sacré polyphonique corse comme nul autre. Dépositaire de la tradition musicale millénaire du couvent franciscain de San Damianu, sur les hauteurs de Sartène, et imprégné du grand registre traditionnel insulaire, l’ensemble vocal emblématique dirigé par Jean-Paul Poletti chante l’âme Corse, entre Terre et Ciel. Intense. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sacrée Musique returns for a 5th edition extended to the whole southern region: 43 concerts illuminated by real candlelight in the region’s emblematic churches, before Christmas.

German :

Sacrée Musique kehrt für eine fünfte Ausgabe zurück, die auf die gesamte Region Sud ausgeweitet wurde: 43 Konzerte, die in der Vorweihnachtszeit in symbolträchtigen Kirchen der Region mit echten Kerzen beleuchtet werden.

Italiano :

Sacrée Musique torna per una quinta edizione che coinvolgerà tutto il Sud della Francia: 43 concerti illuminati a lume di candela nelle chiese simbolo della regione prima di Natale.

Espanol :

Sacrée Musique vuelve para una 5ª edición que abarcará todo el Sur de Francia: 43 conciertos iluminados por la luz real de las velas en las iglesias emblemáticas de la región antes de Navidad.

L’événement Festival Sacrée Musique Chœur de Sartène Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence