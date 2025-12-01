Festival Sacrée Musique: des concerts à la bougie avant Noël

Festival Sacrée Musique: des concerts à la bougie avant Noël mercredi 10 décembre 2025.

En décembre, Sacrée Musique fait vibrer Paris et la Région Ile-de-France.

Parrainé par Stéphane Bern, le festival Sacrée Musique, implanté depuis 5 ans dans les régions Sud et lyonnaise, lance sa première édition à Paris et en Île-de-France avec une tournée exceptionnelle de 16 concerts du 10 au 14 décembre 2025.

Portées par la puissance des voix d’artistes professionnels et illuminées par des centaines de bougies, ces soirées uniques font rayonner le patrimoine local et redécouvrir au grand public la musique sacrée dans tous ses styles. Ce festival itinérant investit des lieux aussi méconnus qu’emblématiques, tels que la basilique Saint-Denis ou l’église Saint-Germain-des-Prés, offrant un nouveau regard sur ces joyaux architecturaux.

À l’affiche : des chœurs prestigieux venus de toute la France, du gospel aux polyphonies corses, en passant par le chant classique et baroque, les musiques du monde et les chœurs d’enfants.

Sacrée Musique, c’est aussi un engagement fort en faveur de la jeunesse et des personnes en situation de vulnérabilité: gratuité pour les moins de 16 ans, actions en milieu scolaire, participation de chœurs d’enfants locaux, places offertes à des associations …

Un rendez-vous inédit à Paris et en Île-de-France, à la croisée de la musique, de l’expérience immersive et du patrimoine.

Programme et réservations sur sacreemusique.placeminute.com. Il y a forcément un concert près de chez vous !

Musique classique et baroque, gospel, polyphonies corses, chœurs d’enfants…

Avant Noël, vivez des soirées féériques illuminées à la bougie dans les plus belles églises de Paris et la région parisienne.

Du mercredi 10 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

payant

Tarifs à partir de 18€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) :