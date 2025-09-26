Festival sacrées familles Des idées et des rires pour la santé environnementale Périgueux

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

2025-09-26

La Cie Les Pas de Travers

Le vendredi 26 septembre

17h30 Performance Interactive « En corps des Histoires Cie Structure »

18h30 Atelier Cuisine en famille + KARAOKE

Au Centre Social de l’Arche .

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 20 43 18 lespasdetravers@mailo.com

